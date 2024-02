Madre de Miley Cyrus revela cómo vivió su divorcio del cantnate Billy Ray

Señaló que la separación fue una época aterradora y sintió un colapso emocional.

"Tengo más de 50 años, cumpliré 57 este año. Y cuando literalmente estaba pasando por mi divorcio y tratando de tomar la decisión de dejar un matrimonio de 30 años, estaba mayormente aterrorizada", comentó durante una entrevista que ofreció a People a propósito del podcast que conduce con su hija Sorry We're Stoned with Tish & Brandi Cyrus.

El quiebre

Aunque Tish y Billy habían pasado por distanciamientos previos, y estaban separados desde 2020, en abril de 2022 se formalizó el divorcio. La actriz recuerda que se sintió sola y llegó a pensar que el resto de su vida estaría sumergida en esa sensación de soledad.

"Pensé que iba a estar sola para siempre".

Reflexiona sobre aquellos días y señala que fueron inquietantes y padeció ansiedad. "Esa fue una de las veces que tuve un ataque de ansiedad paralizante. Bromeo al respecto y digo que tuve un colapso psicológico total. Hubo 30 días en los que no comía, dormía, simplemente sentía como si me estuviera saliendo de la piel. Y fue realmente aterrador".

Agregó que es normal que tomar una decisión tan importante sea difícil, pero reconoció que parte del temor no es solo soltar una relación sino también iniciar una nueva.

"Entiendo por qué las mujeres tienen miedo de dejar, no sólo las malas relaciones, (sino) iniciar nuevas carreras y todas esas cosas. Y estaba literalmente aterrorizada", señaló, al tiempo que destacó que tras dar el paso, sitió como se quitó un peso de encima.

Empezar de cero

Asimismo, resaltó que quiere inspirar a otras mujeres, ser ejemplo y hacerles entender que entiende por lo que pasan, pero que sí se puede empezar de cero.

"Me encantaría ser este modelo de mujeres de nuestra edad y decir: 'Te prometo que empezar de nuevo a veces es lo mejor que puedes hacer. Ha sido genial para mí'".

Tish y Billy Ray se casaron en 1993. Fruto de su amor son Miley, Braison y Noah. No obstante, el cantante adoptó a Brandi y Trace, hijos de Tish durante una relación previa.

Tras poner fin a su matrimonio, la actriz conoció al actor británico Dominic Purcell, famoso por su rol como Lincoln Burrows en la serie Prision Break.

Se casaron en 2023.