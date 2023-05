Madres famosas: así celebran su día

MIAMI.- Hoy, Estados Unidos y varios países celebran el Día de las Madres . Y en esta fecha, no se puede dejar de pasar por alto a aquellas artistas que también cumplen el rol fundamental de cuidar a sus hijos, a pesar de los compromisos que demanda el mundo del espectáculo.

"Viendo The Mother con mis hermosas madres", escribió Jennifer López, al mostrar un video desde una sala en la que aparece su mamá.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Netflix US (@netflix)

"Feliz día para todas las madres entregadas, abnegadas, desvividas, preocupadas y Curiosas jajaja, sobre todo a esas. Feliz día, mamá. PD: déjense sorprender. Amado mi regalo de @eurogems. Gracias, mi piojo amado. Te amo, ere mi vida entera", compartió la actriz y modelo Norkys Batista, al mostrar una parodia de cómo su hijo intentó sorprenderla con un regalo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Norkys Batista (@norkys_batista)

Asimismo, las diseñadoras de moda Silvia Tcherassi y Carolina Herrera aprovecharon esta ocasión para expresar un mensaje a todas las progenitoras.

"Hoy es una fecha verdaderamente significativa para la familia Tcherassi. Agradecemos y alabamos a todas las mujeres fuertes y hermosas que nos han allanado el camino y nos han sostenido de la mano en el camino. Gracias por tu amor, coraje y guía indispensable. ¡Feliz Día de las Madres!", dijo la colombiana Silvia Tcherassi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvia Tcherassi (@silviatcherassi)

"En el corazón de la historia de Herrera hay un vínculo irrompible madre-hija, nuestra fundadora y la poderosa mujer que crio a Carolina A. Herrera. Feliz Día de la Madre a todas", expresó la firma venezolana CH.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CAROLINA HERRERA (@carolinaherrera)

Por otra parte, la autora y exprimera dama Michelle Obama escribió una reflexión para homenajear a su madre y a todas aquellas que cumplen dicho rol.

"¡Feliz Día de las Madres!. Ser madre de Malia y Sasha ha sido el mejor regalo de mi vida, y estoy eternamente agradecida con mi madre por enseñarme la importancia del coraje, la empatía y el trabajo duro, lecciones que he pasado a mis propias hijas. A todas las madres ahí afuera, espero que continúen encendiendo y nutriendo su luz brillante. Que tengas un día maravilloso", acotó Obama al proyectar un retrato con su mamá y de sus hijas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michelle Obama (@michelleobama)

"En The Light We Carry comparto la historia de la época en que mi madre insistió en que era hora de que caminara hacia y desde la escuela primaria sola. Yo estaba en el jardín de infantes entonces, alrededor de 5 años de edad y no pude evitar preguntarme: '¿Realmente creyó que podía caminar a la escuela sola?'. Mi mamá entendió la importancia de dejar a un lado sus miedos y permitirme el poder de mi propia competencia. Y como ella tenía fe en mí, yo también tenía fe en mí. Tan asustada como estaba, sentí una sensación de orgullo e independencia, que se convirtió en importantes bloques de construcción en mi fundación como ser humano independiente", agregó Michelle Obama en otro post.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michelle Obama (@michelleobama)

FUENTE: REDACCIÓN