Malala Yousafzai trabaja en su libro más personal

Las obras anteriores de Yousafzai incluyen I Am Malala: The Story of the Girl Who Standup for Education and Was Shot by the Taliban (Yo soy Malala: la joven que defendió el derecho a la educación y fue tiroteada por los talibanes), publicado en 2013, un año antes de que ganara el Premio Nobel de la Paz a los 17 años. Desde entonces Malala se graduó en la Universidad de Oxford y se casó con Asser Malik, un ejecutivo de la Junta de Cricket de Pakistán. Su productora, Extracurricular, tiene un acuerdo con Apple TV+ para una amplia gama de proyectos de cine y televisión.

“Los últimos años de mi vida han estado marcados por una transformación extraordinaria y toda la angustia y alegría que acompaña al crecimiento”, dijo Yousafzai, de 25 años, en un comunicado emitido por Atria. “Este es mi libro más personal hasta el momento y espero que los lectores encuentren reconocimiento, reafirmación y reflexión en mi historia”, agregó la joven.

"Este octubre cumplirá una década desde que se publicó I Am Malala, poco después de cumplir 16 años. Estoy emocionado de compartir lo que ha sucedido desde entonces y dar el siguiente paso en mi viaje con el increíble equipo de @atriabooks, en los Estados Unidos; @wnbooks, en el Reino Unido y más países próximamente", detalló Malala.

Atria calificó al nuevo libro como una historia impresionante de recuperación y búsqueda de identidad, una exploración sincera de su mayoría de edad en el centro de atención pública y una mirada íntima a su vida actual.

También están previstas ediciones de libros ilustrados y para jóvenes lectores.

FUENTE: AP