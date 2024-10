Malena Burke y Meme Solís, un abrazo musical

“Conocí a Malena con menos de un año, porque cuando Elena debutó acababa de dar a luz, o sea, estaba de brazos. Y muchas veces mis hermanas la cargaban para que Elena y yo pudiéramos ensayar”, recordó Meme Solís en una entrevista que concedió junto a su amiga y colega, en casa de la hija de Malena, la cantautora ganadora del Latin Grammy Lena Burke, quien produjo el disco.

“Y hay una cosa muy importante, muchas cantantes, buenas compañeras mías a quienes admiro, se preguntan por qué Malena está todos los años en mis conciertos y a ellas las pongo de vez en cuando. Bueno, yo pienso que alguna voz que me dice que Malena tiene que estar. Y ella se siente integrante del cuarteto. Ya dice: ‘yo no puedo faltar’. Félix Romero, nuestro productor tiene una idea de hacer un show de hombres y me preguntó: ‘¿qué hago con Malena?’ Vístela de smoking? (risas)”, añadió el pianista, cuya carrera ha estado marcada por cuartetos de voces femeninas.

Los artistas conversaron con DIARIO LAS AMÉRICAS en Miami, un día antes de que Solís regresara a Nueva York, donde radica. Era su cumpleaños ese día.

Malena Burke canta a Meme Solís (Volumen 1) es una joya para coleccionistas y amantes de la buena música. Vestida del piano de Solís y las voces de ambos, esta producción nos remonta a la época dorada de la música al clásico ritmo del bolero- son.

“Está muy variado. Aunque sea romántico, se nota la variedad. Es muy hermoso. Y allí ha quedado plasmado un amor que tenemos ella y yo, un amor de música, de familia. Como diría Juan Gabriel, un amor eterno”, dijo Solís.

“Su familia y la mía son como una sola. Hay un lazo muy fuerte, no solo musical, porque mi mamá me enseñó a quererlo y ya después lo quise por cuenta propia”, añadió Burke.

El disco, que contiene 12 temas de la autoría de Solís, incluye un homenaje a Moraima Secada, primera integrante femenina del cuarteto Los Meme, que Solís fundara en 1960.

“Ella fue la figura femenina de mi cuarteto durante varios años y después vino Farah María. Pero ella fue muy importante en mi vida. Y esa canción, A Moraima, se la hice en los días después que falleció. Y la grabación de ese tema fue un momento muy emocionante”, contó Solís.

A lo que Burke añadió:

“Esa canción que le hizo a Moraima Secada, la tía de Jon Secada es preciosa. Ella murió muy joven, con 54 años, éramos muy amigas, hasta fue madrina de una de mis bodas.

Lo nuevo y lo de siempre

De las canciones del álbum, algunas ya se habían escuchado en la voz de Malena.

“Algunos temas ya los había cantado, otros eran nuevos para mí, como Amo, que nos gustó cantidad. Nos emocionamos, lloramos, todos los que estábamos presentes. Hicimos una a dúo, dedicada a Cuba, Yo sé que un día volveré, muy bella, un bolero-son”, dijo Burke.

El olvido y Di que me amas, son los otros dos dúos incluidos en el material discográfico, que también incluye algunas de las canciones favoritas de los fans de la cantante como el éxito en vivo Un olvido distinto, que Solís describe como su “himno de batalla”.

“Ella es y seguirá siendo una musa, porque es muy difícil disolver este vínculo”, expresó Solís sobre Burke.

Fueron extensas jornadas en el estudio de grabación.

“Hubo varios momentos intensos, de mucha emoción, de llorar un poquito. Fueron madrugadas enteras, que a veces desde la cabina, Lena y Raúl del Sol nos decían: la voz está un poquito velada, mejor lo dejamos para otro día. Y nosotros decíamos: vamos a descansar un ratico y tomar algo, y seguíamos porque teníamos los deseos de seguir”, dijo Solís.

Pero la compenetración entre el músico y la intérprete dictó el ritmo.

“Era emocionante, porque nosotros somos una mancuerna inigualable, que solo de mirarnos sabemos dónde van las respiraciones, la intención de la canción. Él, con su piano, viste mi voz de una forma que yo siento que son violines que me rodean y me llenan el alma. A pesar de que es un pianista solista, él sabe cuándo está siendo acompañante y da los espacios necesarios, que mucha gente no conoce la belleza de un silencio en el momento que hace falta, o de apoyar las frases con más fuerza o menos. Y esas cosas hacen que la música fluya y llegue a quien escucha. Y así mismo llegaba de nosotros mientras grabamos”, resaltó Burke sobre las destrezas de Solís con el instrumento que ejecuta.

Grabado como se estilaba en otra época, el álbum transmite sentimiento.

“Muchas emociones, porque no ha sido un disco frío, ha sido maravilloso. Se grabó como lo hacíamos hace muchos años. A veces la orquesta grababa con los cantantes ahí mismo, con un pequeño paraban, pero con un cristal por donde se podía ver al director. Entonces, en los primeros números donde yo no canto, Malena estaba un poco aislada, pero para los dúos la pusieron frente a mí”, describió Solís.

“Se grabó de manera antigua. Salieron tan bonitos porque las voces empastaban. Ha sido un trabajo de colección. Lena quiere hacer un vinilo para los coleccionistas. Y con el piano de Meme no le hace falta nada más”, agregó Burke.

Malena Burke canta a Meme Solís (Volumen 1) se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Burke y Solís tienen previsto un concierto en Miami para promocionar el nuevo material.

Malena Burke canta a Meme Solís (Volumen 1)

1. Cuando Me Hablan de Amor

2. A Moraima

3. El Olvido

4. Me acostumbre a tu Ausencia

5. Pensando en ti ultimamente

6. Di que me amas

7. Amo

8. Sin un reproche

9. Que infelicidad

10. Y pensar

11. Yo sé que un día volveré

12. Un olvido distinto