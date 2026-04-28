Maluma anuncia el lanzamiento del álbum "Loco x Volver"

El cantante colombiano Maluma lució uno de los trajes más elegantes de la alfombra roja.

MIAMI.- El cantante colombiano Maluma prepara su regreso a la música con el álbum Loco x Volver. Después de un tiempo alejado, en los que además de trabajar en el estudio también se dedicó a la paternidad, el intérprete anunció que su séptimo disco llega a todas las plataformas el 15 de mayo.

Fue a través de un video publicado en Instagram que Maluma hizo el anuncio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALUMA (@maluma)

“Llevo trabajando dos años en esto y no veo la hora de dejarles saber que viene un álbum nuevo. No saben la felicidad, la emoción que se siente en este momento poder contarles esta noticia de un trabajo que he estado haciendo durante años y por fin ustedes van a verlo y ser testigos de este caparazón nuevo y lo que soy ahora, y con la mentalidad que tengo ahora”, manifestó.

La producción incluye 14 canciones, con cuatro sencillos ya estrenados: 1+1 con Kany García, Botero con Arcángel y NTG, Con el corazón con Yeison Jiménez, y Pa’ la seca en colaboración con Ryan Castro.

Volver a sus inicios

Maluma explicó que el título del álbum es un homenaje a sus primeros pasos en la música.

"Se llama Loco x Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador y volví. Ahora estoy bien, estoy fuerte, estoy feliz, emocionado. Es un álbum que me ayudó a sanar y sin duda alguna es el más personal que he hecho. Este es un momento muy especial para mí — espero se sientan identificados, un álbum que representa mis raíces y mis cultura", comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALUMA (@maluma)

En un comunicado de prensa expuesto por Billboard se expone que el disco es: “un recorrido musical profundamente personal que fusiona géneros, emociones y colaboraciones de alto calibre”.