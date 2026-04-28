Actor de "Danza con Lobos" condenado por múltiples cargos de agresión sexual

En esta fotografía facilitada por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, se ve a Nathan Lee Chasing His Horse de "Dances With Wolves" en una foto policial tomada tras su arresto por cargos de agresión sexual a un menor de 16 años, agresión sexual (2 cargos), trata de personas con fines sexuales (2 cargos) y abuso/negligencia infantil el 1 de febrero de 2023 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- El actor Nathan Chasing Horse , conocido por su participación en Danza con Lobos, fue hallado culpable de agredir sexualmente a mujeres y niñas de una comunidad indígena. El hombre fue condenado a 37 años de prisión a cadena perpetua, según informa People .

En enero, un jurado lo halló culpable de 13 de los 21 cargos que el intérprete enfrentaba. El juicio duró 11 días.

La investigación contra el actor reveló que usó su influencia en las comunidades nativas americanas, donde se le conocía como Hombre Medicina o Persona Sagrada, para ganarse la confianza de las víctimas y ejecutar los abusos.

Fue detenido en 2023, luego de que la policía de Las Vegas ejecutara una orden de registro en su casa. Aunque las acusaciones datan de años atrás, las autoridades reconocieron que la investigación luego de dar con una pista en octubre de 2022.

Nathan Chasing Horse también enfrentó cargos en otros estados y en Canadá.

Condena

Medios como KTNV y People reseñan que durante la audiencia de sentencia, Chasing Horse se declaró inocente de los cargos que le acusaban. La condena de la jueza Jessica Peterson permite la libertad condicional después de cumplir un mínimo de 25 años.

"En una declaración tras el veredicto, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Clark dijo que las condenas se derivaron de 'múltiples cargos' relacionados con agresiones sexuales y otros delitos que involucraron a víctimas que Chasing Horse atacó mientras 'abusaba de su posición como líder espiritual autoproclamado'", reza lo expuesto en People en Español.

"Durante décadas, las víctimas de Nathan Chasing Horse se presentaron y fueron ignoradas. Espero que este veredicto les dé algo de paz", manifestó el Fiscal Adjunto Principal William Rowles.