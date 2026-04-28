martes 28  de  abril 2026
RECONOCIMIENTO

Willy Chirino recibe Doctorado Honoris Causa en música por la FIU

Chirino manifestó su emoción por el honor que la Universidad le concedió, y repasó cómo ante las adversidades persistió por alcanzar sus sueños

Willy Chirino recibe el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Internacional de la Florida.

Willy Chirino recibe el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Internacional de la Florida.

Cortesía/Universidad Internacional de la Florida
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La Universidad Internacional de la Florida (FIU) otorgó al músico cubano Willy Chirino el Doctorado Honoris Causa en música como parte del reconocimiento de esta institución a su trayectoria artística y al legado musical que ha impreso en la cultura cubana.

"Tengo un sueño muy cercano a mi corazón: que Cuba sea libre este año", dijo el intérprete al subir al podio durante la ceremonia de reconocimiento.

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En sus palabras a los graduandos, Chirino manifestó su emoción por el honor que la Universidad le concedió, y repasó cómo ante las adversidades persistió por alcanzar sus sueños, un momento en el que buscó instar a los jóvenes a no darse por vencido.

“Si podía soñarlo, podía alcanzarlo”, manifestó visiblemente emocionado, recordando las palabras que sus padres y su madrina le decían.

Chirino concluyó su discurso reiterando su mayor anhelo: "¡Viva Cuba libre!".

Trayectoria y legado

Jeanette Nuñez, presidenta de FIU, tomó la palabra para destacar las razones por las que el músico, con más de 50 años de carrera artística, fue honrado con el reconocimiento, destacando que más allá de la escena artística, Chirino ha trabajado por ser una voz para quienes no la tienen.

“No solo por todo lo que ha hecho en la música, pero también por la causa de la libertad. Nuestros estudiantes comprenden muy bien la importancia de estos valores”, alegó Nuñez.

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Premio a la ceremonia, Chirino concedió una entrevista a Telemundo51, en la que recordó que sus padres siempre quisieron que el obtuviera un doctorado.

“La música se metió en el camino. Hoy estarían muy felices”, señaló. Además, agregó que no le molesta que en adelante se dirijan a él como Doctor.

La también cantante cubana Lissette Álvarez, esposa de Willy, expresó el orgullo que siente al ver el legado del intérprete reconocido.

"Él ha puesto tanto empeño y tanto amor en su carrera que este reconocimiento es un gran premio. El doctor Willy”.

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