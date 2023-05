Maluma anuncia su gira Don Juan World Tour 2023

El tour inicia en California visitará 30 ciudades entre las que destacan Las Vegas, Houston, Nueva York, Chicago, Boston, Atlanta y Orlando.

“Me siento emocionado de regresar a los escenarios en Estados Unidos este otoño. Me he tomado un año para centrarme en perfeccionar lo que considero el mejor álbum de mi carrera, Don Juan. No puedo esperar presentarle a mis fans por primera vez las nuevas canciones del álbum junto a mis grandes éxitos en lo que considero será la producción de conciertos más ambiciosa hasta la fecha. He esperado para ofrecer a mis fans una experiencia musical y de concierto como ninguna otra y espero que la gira Don Juan en Estados Unidos sea una experiencia alucinante, que nunca olvidarán”, dijo Juan Luis Londoño Arias (nombre de pila de Maluma) en un comunicado de prensa.

Los conciertos estarán producidos por CMN (Cardenas Marketing Network), quienes se encargaron de su anterior gira Papi Juancho World Tour, la cual recorrió entre 2021 y 2022 Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y el Medio Oriente. El tour recaudó 24.488.668 de dólares y se posicionó como una de las giras más lucrativas del 2021, según la revista Billboard.

La preventa de los boletos inician el 25 de mayo a las 10:00 am, y la venta general será el 26 de mayo. Las entradas pueden adquirirse en www.cmnevents.com.

