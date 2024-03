Maluma comparte fotografías del nacimiento de su hija

"Susana, amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo", culmina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALUMA (@maluma)

En la primera foto se puede ver a la mano de Paris tomando un dedo de su papá; una segunda en la que Susana tiene en su pecho a la bebé mientras el cantante le da un beso en la frente; y la tercera es Maluma cargando a su primogénita.

Por su parte, Gómez publicó la misma foto con la que la revista Poder dio la exclusiva del nacimiento de la niña. Pero, a diferencia del padre, la arquitecto solo escribió las iniciales PLG. En un segundo post escribió: "Paris Londoño Gómez. 9 de marzo/2024. 08:23AM".

Ambos han recibido comentarios y felicitaciones de seguidores y otras figuras del entretenimiento, entre los que destaca el de Paris Hilton, quien le escribió a Maluma: "Congratulations @Maluma! Welcome to the club! I love her name!".

Controversia

Sin embargo, Maluma evitó mencionar la controversia que envolvió el nacimiento de la niña, pues hay que recordar que presuntamente el artista mandó a cerrar todo el piso de maternidad donde Susana dio a luz.

En X la abogada Angélica Monsalve Gaviria denunció que la Clínica del Rosario de Medellín no le permitió el acceso para visitar a su hija, quien había dado a luz, debido a que el reguetonero se encontraba en el recinto.

"No he podido ver a mi nieto que nació en la @clinicarosario en Medellín. Sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica", inicia su escrito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Susana Gómez (@susigomezzs)

"La seguridad privada de Maluma, quien debería de dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les cercene el derecho de ver a sus hijos y nietos porque prima el derecho de un famoso o de un rico", continuó cuestionando la Ley 100, que según explicó es una legislación que en Colombia se aplica: "de diferentes formas de acuerdo al estrato y al dinero que posees".

El hecho generó rechazo y el artista ha sido criticado por esto.