Maluma, Nicky Minaj y Miryam Fares interpretan canción oficial del mundial

“COLOMBIA SI VA AL MUNDIAL…!!! Vamos a cantar en el fan event la canción oficial de la Fifa World Cup #TukohTaka..!! Ya nos vemos Qatar ¡QUÉ VIVA LA FIESTA DEL FÚTBOL!”, reza el escrito del artista.

En la fotografía que el colombiano Maluma publicó se le ve luciendo la franela de la selección de fútbol de Colombia, listo para abordar un avión privado que los trasladaría hasta Catar.

Gala inaugural

Aunque con esto se devela el misterio de la canción oficial del mundial, hasta ahora sigue sin conocerse quiénes serán los artistas que se presentarán en la ceremonia de inauguración de la cita más importante del balompié.

Hace una semana se corrió la voz de que Shakira sería una de las artistas invitadas, ayer la prensa española aseveró que fuentes cercanas a la artista habían asegurado que no se presentaría. Hasta los momentos, ni la colombiana ni su equipo han emitido un comunicado oficial al respecto.

La semana pasada, el programa Hoy Día, de Telemundo, aseveró que J Balvin, Dua Lipa, Black Eyed Peas, también se presentarían en el mundial. Sin embargo, el 13 de noviembre, la cantante inglesa dijo que nunca recibió una oferta formal para participar en la cita.

“Actualmente hay mucha especulación de que actuaré en la ceremonia de apertura de la copa del mundo en Catar. No actuaré y nunca he estado involucrada en negociación alguna para actuar. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Espero visitar Catar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho de albergar el Mundial”, aseveró.

Recientemente, Rod Stewart informó que hace meses rechazó actuar en el Mundial de Catar por motivos éticos.

“Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, comentó en una entrevista el diario The Sunday Times.

Hasta ahora, J Balvin y Black Eyed Peas no han confirmado si estarán presentes en la ceremonia de inauguración del mundial; mientras que la cuenta oficial del grupo de K-pop BTS confirmó que uno de sus miembros, Jungkook confirmó su asistencia.