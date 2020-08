Maluma revela por qué cerró su perfil en Instagram

Los rumores acerca del nuevo romance afloraron luego de que Natalia y Neymar posaran juntos en la portada de la revista GQ Rusia. La modelo brasileña también fue invitada de honor en la fiesta de cumpleaños, en febrero, del futbolista, con quien sostuvo un continuo intercambio de mensajes en Instagram, reportó la prensa especializada.

A esas especulaciones se suma el hecho de que en la noche del martes 18 de agosto al final del partido entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el RB Leipzig, los jugadores cantaron Hawái, el nuevo tema de Maluma, lo que muchos fans del reguetonero tomaron como una burla porque suponen que la canción está dedicada a Natalia Barulich.

Pero el intérprete de Felices los 4 aseguró que no es así, incluso, agradeció a los futbolistas por el apoyo al cantar Hawái.

“No me inspiré en ninguna relación, no fue inspirada en ningún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no es así. Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz; cada quien fue a hacer lo que tenia que hacer, cada quien se fue por lo suyo. Yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque sabía que muchos de ustedes se iban a sentir identificados, no porque me pasó a mí. Si me hubiera pasado, se los hubiera dicho. Ustedes saben que todo lo que hago en mi música es real. Así que no inventen que Papi Juancho está bien”, dijo al contestar una de las tantas preguntas.

La audiencia no se conformaba y quería saber más sobre la controversia.

“Me parece muy grave que me estén involucrando a mí en esos temas ajenos que yo no tengo nada que ver, (risas) ¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle a él. No sé dejen engañar de las redes, algunos medios inflan la noticia. Yo no sé si ellos están juntos y no me importa. Cada quien hace lo que le da la gana. Y si son novios, me parece muy bien, me parece correcto. Cada quien necesita un amor en su vida”, expuso.

“Yo no tengo ningún problema con él, al revés, me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona después del partido. Tengo que agradecerles a los muchachos. Y soy un fanático del futbol y a Neymar le deseo todo el éxito del mundo. Yo no le llevo la mala absolutamente a nadie”, continuó.

Finalmente dio la gran noticia por la que realizó la transmisión en vivo, que inició poco antes de la medianoche y en la que se conectaron más de 300 mil seguidores. El viernes 21 de agosto estrenó su nuevo álbum, que marca una década de carrera en la música.

“Parceros, hoy a las 12 de la noche en todo el mundo sale mi nuevo disco Papi Juancho. Ay marica, estoy temblando y todo, venga y me tomo otro trago. Lo llevo trabajando desde que empezó la cuarentena, 20 canciones nuevas, de varias de ellas ya había subido un preview. Canción tras canción tiene una historia, un contenido. Está hecho con el corazón, he invertido mucho tiempo, mucho sudor, mucho sacrificio. Ese fue el único motivo por el cual me desaparecí de Instagram, porque necesitaba depositar toda mi energía, todo lo que soy yo a este nuevo lanzamiento”, reveló.

“Me siento muy feliz porque este es mi quinto álbum y ustedes no han dejado de apoyarme. Este año cumplí 10 años haciendo música, y eso hay que celebrarlo”, añadió el artista de 26 años.

También recordó que no ha sido un camino libre de espinas, pero aún así ha continuado sin importarle el qué dirán.

“Siento que este año es de renacimiento. He renacido en todos los aspectos, en la parte personal y artística; se lo digo de todo corazón. Todo esto se lo debo a todos ustedes. Y me pongo sentimental, porque han sido muchos años de mucho trabajo en los que he tenido que pasar por mucho, en los que me han criticado, han hablado de mí, me han pisoteado. Y yo no copié y seguí hacia delante haciendo lo que más me gusta: música”.

Antes de despedirse Maluma les dio a sus seguidores una probadita de Papi Juancho, su nuevo material discográfico que ya se puede descargar de las plataformas digitales.