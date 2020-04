Maluma: "Yo también sueño con ese amor de mi vida"

Parte de la letra dice: “Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese, sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida”.

“Yo también sueño con ese amor de mi vida, yo también sueño con tener una familia como prioridad y algún día vivir algo así”, dijo Maluma, actualmente soltero, en una entrevista con The Associated Press desde su cuarentena en Medellín.

Contó que escribió la canción en enero en Jamaica tras grabar allí su próximo álbum, cuyo lanzamiento se postergó debido a la pandemia. Tenía previsto viajar a Las Vegas para asistir a la ceremonia de los premios Grammy, donde estaba nominado por primera vez, pero sus planes se vieron frustrados.

“No pude y me dio mucha tristeza, mucha rabia, pero traté de convertir todo ese sentimiento en algo positivo y empecé a hacer esta canción, ‘Amor de mi vida’. Me fui lejos en un kayak al medio del océano y empecé a escribirla”, expresó. “Fue algo que me salió del corazón y que ahora que estamos viviendo tantas cosas tan difíciles, creo que es un mensaje especial para repartir en el mundo entero. Que la gente pueda dedicar esta canción porque eso es lo que necesitamos más en la humanidad, mucho amor”.

Maluma coescribió “ADMV” con Edgar Barrera, Vicente Barco y Miky La Sensa y lo produjo con Barrera. La canción evoca el sentimiento del intérprete en temas como “Vuelo hacia el olvido” (de su álbum “Pretty Boy Dirty Boy”) y “Marinero” (de “F.A.M.E.”).

El vídeo se grabó en Miami bajo la dirección de Nuno Gómez. La idea original era hacerlo en Grecia durante el “Maluma World Tour”, pero la gira fue cancelada debido al coronavirus.

“Fue interesante”, acotó Maluma sobre la experiencia de representarse a sí mismo de anciano, un proceso que implicó someterse a cinco horas de maquillaje y soportar bajo sus capas el calor floridiano. “La verdad fue algo difícil... pero al final del día valió la pena. Nuno Gómez, que fue una vez más mi aliado en este proyecto, la sacó del estadio. Creo que logramos el objetivo, que era tocar la fibra, tocar el corazón, y dar este mensaje tan especial”.

Maluma tuvo una semana emocionante no solo por este nuevo lanzamiento. El sábado pasado participó en el especial de Global Citizen “One World: Together At Home”, junto a luminarias como Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney y los Rolling Stones.

El artista colombiano, quien interpretó su edificante tema de 2014 “Carnaval”, fue el único que cantó en español en el concierto de dos horas transmitido por televisión.

“Cantar en español se sintió como estar representando a toda mi cultura, estar representando a mi país, es algo muy bonito”, dijo Maluma. “Y también poder aportar ese granito de arena con el arte, poder llevar al mundo entero amor a través de la música... Fue un momento muy especial, la verdad”.

Actualmente en casa con su mamá, su hermana y su mejor amigo, se mantiene ocupado haciendo música y disfrutando de “volver a lo básico”, como cocinar y lavar los platos, cosas que ya no suele hacer como estrella internacional.

“Aquí las cosas en Colombia están difíciles porque solamente una persona por familia puede salir a comprar el mercado y solamente hay un día a la semana que uno puede salir, entonces el encierro sí es serio”, dijo. “Sin embargo, ha sido una experiencia bonita volver a sentirme entre comillas como normal... Ha sido algo interesante y he encontrado algo muy positivo a través de esto”.