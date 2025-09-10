Maná conquista lista de Billboard con nueva versión de "Vivir sin aire"

El cantante Fher Olvera de la banda de rock mexicana Maná se presenta en Buenos Aires el 5 de marzo de 2024 durante su gira "México Lindo Querido".

MIAMI.- La colaboración entre Maná y Carin León en la icónica canción Vivir Sin Aire alcanzó el número 1 en la lista Latin Airplay de Billboard , consolidando el regreso de la legendaria banda mexicana a la cima de la radio latina tras casi nueve años de ausencia.

De acuerdo con Billboard, el tema registró un incremento del 60 % en impresiones de audiencia, alcanzando la impresionante cifra de 9.4 millones durante la semana finalizada el 4 de septiembre. Este logro reafirma la vigencia de Maná, que sigue conectando con nuevas generaciones gracias a su capacidad de reinventar sus clásicos.

El regreso de la agrupación liderada por Fher Olvera a los primeros lugares no es menor. Su último número 1 había sido en 2016 con De Pies a Cabeza, colaboración junto a Nicky Jam.

Con este nuevo triunfo, Maná suma 12 sencillos en el tope de Latin Airplay, una cifra que los coloca al nivel de íconos como Gloria Estefan y Juanes en la historia de la lista. Entre sus mayores récords destacan Labios Compartidos (2006) y Lluvia al Corazón (2011), que permanecieron ocho semanas en lo más alto.

Para Carin León, el éxito también es significativo ya que se trata de su quinta vez encabezando Latin Airplay y la tercera en lo que va de 2025, consolidando su ascenso meteórico dentro de la música latina. De manera curiosa, sus últimos números 1 han sido colaboraciones con artistas cuyos nombres inician con la letra M: Maluma, Mau y Ricky, y ahora Maná, lo que el propio León ha tomado con humor como parte de su fórmula M para el éxito.

El impacto de Vivir Sin Aire no se limita al listado general. La canción también escaló al primer lugar del Regional Mexican Airplay, con 6.6 millones de impresiones de audiencia, demostrando su alcance tanto en el pop latino como en el regional mexicano, géneros que aquí se fusionan en una versión que honra el legado de Maná con el sello contemporáneo de Carin León.

Gira

Este repunte coincide con el inicio de la gira Vivir Sin Aire, que arrancó el 5 de septiembre en San Antonio y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos. Estaciones de Univision en Los Ángeles, Chicago y Dallas han jugado un papel clave en impulsar la canción, alineando su programación con las fechas del tour, lo que generó aún más expectación.

Más allá de las cifras, el éxito de esta colaboración refleja la capacidad de la música latina para unir generaciones y estilos. Mientras Maná reafirma su estatus como una de las bandas más influyentes de habla hispana, Carin León consolida su posición como uno de los artistas más versátiles y demandados de la actualidad.

Con este número 1, Vivir Sin Aire se convierte en un puente entre el pasado y el presente, un clásico que se renueva para seguir escribiendo historia en la radio latina.