miércoles 10  de  septiembre 2025
MÚSICA

Maná conquista lista de Billboard con nueva versión de "Vivir sin aire"

Este logro reafirma la vigencia de Maná, que sigue conectando con nuevas generaciones gracias a su capacidad de reinventar sus clásicos

El cantante Fher Olvera de la banda de rock mexicana Maná se presenta en Buenos Aires el 5 de marzo de 2024 durante su gira México Lindo Querido.&nbsp;

El cantante Fher Olvera de la banda de rock mexicana Maná se presenta en Buenos Aires el 5 de marzo de 2024 durante su gira "México Lindo Querido". 

AFP/Luis Robeyo
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La colaboración entre Maná y Carin León en la icónica canción Vivir Sin Aire alcanzó el número 1 en la lista Latin Airplay de Billboard, consolidando el regreso de la legendaria banda mexicana a la cima de la radio latina tras casi nueve años de ausencia.

De acuerdo con Billboard, el tema registró un incremento del 60 % en impresiones de audiencia, alcanzando la impresionante cifra de 9.4 millones durante la semana finalizada el 4 de septiembre. Este logro reafirma la vigencia de Maná, que sigue conectando con nuevas generaciones gracias a su capacidad de reinventar sus clásicos.

Lee además
El dúo urbano Alexis y Fido. 
MÚSICA

Alexis y Fido destacan como finalistas en los Latin Billboard 2025
La competencia, que se ha desarrollado en redes sociales, no solo mide popularidad, sino que refleja la identidad culinaria y cultural de Venezuela y Perú 
TENDENCIA

Final del Mundial de Desayunos: Perú y Venezuela se disputan el título

El regreso de la agrupación liderada por Fher Olvera a los primeros lugares no es menor. Su último número 1 había sido en 2016 con De Pies a Cabeza, colaboración junto a Nicky Jam.

Con este nuevo triunfo, Maná suma 12 sencillos en el tope de Latin Airplay, una cifra que los coloca al nivel de íconos como Gloria Estefan y Juanes en la historia de la lista. Entre sus mayores récords destacan Labios Compartidos (2006) y Lluvia al Corazón (2011), que permanecieron ocho semanas en lo más alto.

Para Carin León, el éxito también es significativo ya que se trata de su quinta vez encabezando Latin Airplay y la tercera en lo que va de 2025, consolidando su ascenso meteórico dentro de la música latina. De manera curiosa, sus últimos números 1 han sido colaboraciones con artistas cuyos nombres inician con la letra M: Maluma, Mau y Ricky, y ahora Maná, lo que el propio León ha tomado con humor como parte de su fórmula M para el éxito.

El impacto de Vivir Sin Aire no se limita al listado general. La canción también escaló al primer lugar del Regional Mexican Airplay, con 6.6 millones de impresiones de audiencia, demostrando su alcance tanto en el pop latino como en el regional mexicano, géneros que aquí se fusionan en una versión que honra el legado de Maná con el sello contemporáneo de Carin León.

Gira

Este repunte coincide con el inicio de la gira Vivir Sin Aire, que arrancó el 5 de septiembre en San Antonio y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos. Estaciones de Univision en Los Ángeles, Chicago y Dallas han jugado un papel clave en impulsar la canción, alineando su programación con las fechas del tour, lo que generó aún más expectación.

Más allá de las cifras, el éxito de esta colaboración refleja la capacidad de la música latina para unir generaciones y estilos. Mientras Maná reafirma su estatus como una de las bandas más influyentes de habla hispana, Carin León consolida su posición como uno de los artistas más versátiles y demandados de la actualidad.

Con este número 1, Vivir Sin Aire se convierte en un puente entre el pasado y el presente, un clásico que se renueva para seguir escribiendo historia en la radio latina.

Temas
Te puede interesar

Estos son los finalistas de los Latin Billboard 2025

Hermano de Ángela Aguilar dice que la cantante miente

Hallan pintura del artista Peter Paul Rubens en París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

El portero venezolano Rafael Romo reacciona tras perder el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025. 
Fútbol

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

Te puede interesar

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
EDUCACIÓN

Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo

Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
ECONOMíA DE EEUU

Fuerte caída de precios mayoristas, contrario a vaticinios de algunos analistas

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro Quiénes sostienen la dictadura de Cuba video
ESPACIO DE ANÁLISIS

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro "Quiénes sostienen la dictadura de Cuba"