Manolo Cardona hace juego sangriento en "Uno para morir"

Cardona había actuado previamente en series como Now and Then, ¿Quién mató a Sara?, Rubirosa y Narcos, así como las películas Amalgama y Rosario Tijeras.

En Uno para morir, Cardona interpreta al teniente Simón Acosta quien aparece en una mansión lúgubre a la orilla del mar con una azafata (Paz), un médico (Gama), un jubilado (Becerril), un empresario (Remolina), la esposa del empresario (Verdú) y la hija de la pareja (Adell). Salvo la familia del empresario, no se conocen entre ellos.

Al poco tiempo una voz les empieza a hablar desde una bocina y les hace seguir tres reglas para sobrevivir: uno de ellos tiene que morir, el elegido tiene que estar de acuerdo con su propia muerte y nadie puede ofrecerse a sí mismo. Tienen una hora para decidir quién muere o todos mueren.

Uno para morir-Manolo Cardona-AP.jpg En esta imagen proporcionada por Paramount+, de izquierda a derecha, Juan Carlos Remolina, Maribel Verdú, Carla Adell, Adriana Paz, Dagoberto Gama y Manolo Cardona en una escena de Uno para morir. AP/Paramount+

La historia de Uno para morir está basada en una idea de Frank Ariza, quien escribió el guión junto con Gavo Amiel y Julieta Steinberg. El filme es producido, entre otros, por Juancho, el hermano de Cardona.

Cardona se dijo admirador de los libros y los filmes de misterio.

“Soy muy fan de los thrillers asiáticos, especialmente de los coreanos. Hace más de 20 años conozco esa cinematografía”, dijo. “Hay un director que me gusta mucho que es Park Chan-wook", agregó sobre el cineasta de Boksuneun naui geot (El nombre de la venganza), Oldeuboi (Oldboy: Cinco días para vengarse) y Chinjeolhan geumjassi (Señora Venganza).

El encierro, en un principio inexplicable en Uno para morir, también recuerda a filmes como El ángel exterminador de Luis Buñuel y la clásica 12 Angry Men (12 hombres en pugna). Para Cardona, colocar a sus personajes en confinamiento era casi una forma teatral de desarrollar la historia.

Embed

Al poco tiempo de comenzar la cinta, queda claro que quien los llevó a esta mansión sí está dispuesto a hacer que mueran. El reloj sigue corriendo y ellos deben decidir quién será el próximo en morir.

La mansión en la que se desarrolla la historia, en la que también actúa la ecuatoriana Suly Castillo, es producto de la imaginación de Cardona.

“Es esta casa que hicimos, recreamos y nos inventamos, esta mansión increíble que está preparada precisamente para este juego macabro”, dijo. “Quería crear este universo, algo que nunca se hubiera visto”.

Cardona dijo que como actor y director sigue aprendiendo día a día, pero trató de poner en práctica los aprendizajes que le habían dejado sus experiencias anteriores como intérprete a la hora de materializar su filme, esta vez en el papel de director.

“A mí siempre me gusta tener sets armónicos”, dijo. “Traté de consentir mucho al talento en ese sentido, de darle su espacio, su tiempo, de que primara el respeto por el actor y la actriz, por esos tiempos que se necesitan antes de una escena y que no estén corriendo”.

FUENTE: AP