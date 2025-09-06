sábado 6  de  septiembre 2025
Manu Manzo se casa con Moksha Fitzgibbons en una boda de ensueño

La artista señaló que esta unión no solo representa el amor que se tienen, también es una alianza creativa y emocional profunda de sus mundos: la música y los negocios culturales

La cantante venezolana Manu Manzo y el empresario Moksha Fitzgibbon.

La cantante venezolana Manu Manzo y el empresario Moksha Fitzgibbon.

Cortesía/ Manu Manzo
El estilista Emilio Uribe arregla el velo del novia de Manu Manzo.&nbsp;

El estilista Emilio Uribe arregla el velo del novia de Manu Manzo. 

Cortesía/ Manu Manzo
El estilista Emilio Uribe arregla a la cantante Manu Manzo el día de su boda con el empresario Moksha Fitzgibbons.

El estilista Emilio Uribe arregla a la cantante Manu Manzo el día de su boda con el empresario Moksha Fitzgibbons.

Cortesía/ Manu Manzo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante venezolana Manu Manzo y el empresario Moksha Fitzgibbons se dieron el 'sí quiero' en una íntima ceremonia celebrada en Ibiza, con el mar Mediterráneo como telón de fondo.

En declaraciones a la revista People en Español, Manu manifestó que la celebración combinó lo mejor de ambos: elegancia y la visión creativa. La organización del evento estuvo a cargo de Serafina Weddings & Events, quienes hicieron del gran día un momento mágico y especial que los novios atesoraran por siempre.

La intérprete y Fitzgibbons, presidente de Complex, se conocieron cuando ella cantó en el Billboard Power Players. Sin embargo, fue tres años después que ambos conectaron e iniciaron el romance.

“Siempre quise a alguien que me aceptara tal y como soy”, dijo a la revista.

Manu seleccionó un diseño de Paola Estefanía, el cual fusiona romance y creatividad; mientras que Emilio Uribe fue el encargado del maquillaje de la cantante.

Ceremonia

Manzi y Fitzgibbons quisieron compartir su día especial con familiares y amigos cercanos. "Tener a todas las personas que más amamos en este día tan especial fue una bendición de Dios!!!!", escribió la venezolana en Instagram, donde compartió algunas fotografías del momento.

A la pareja los une la música, sobre todo, la worship music, por lo que Vous Church — Caroline & Paxton estuvieron presentes.

Paxton, quien es uno de los mejores amigos de la cantante, la sorprendió con una canción en el altar. Además, también fue su cómplice al ayudarle a componer una pieza que Manu le dedicó a Moksha durante la cena.

"Esta boda ha sido el mejor proyecto creativo de mi año (hasta los momentos jajaja). Para la cena queríamos tener un big Italian style dinner, pero en Ibiza, con todos nuestros grandes amigos, donde se pudiera comer, beber y rumbear al mismo tiempo. Si hay algo en nuestra boda en la que lo hicimos 100/100 fue en los invitados. Homies ONLY!!! Y nuestra familia más cercana e ICÓNICA. Las orquídeas no pudieron faltar, as an ode to our home & en un setting arquitectónico, minimaslita+chic con un hit de glam como nosotros, los Fitzgibbons", reza otro post de Instagram.

La artista señaló que esta unión no solo representa el amor que se tienen, también es una alianza creativa y emocional profunda de sus mundos: la música y los negocios culturales.

"Es un inicio lleno de promesas y proyectos, donde el amor y la autenticidad marcan la pauta”, agregó en la exclusiva que concedió a People en Español.

Proyectos a futuro

Mientras la pareja disfruta de unos días más en Ibiza, ya tienen todo listo para viajar a Lake Lugano, donde no solo disfrutarán su luna de miel.

Manu sueña con hacer crecer la familia. Pero mientras eso ocurre, los Fitzgibbons están enfocados en desarrollar algunas ideas de negocios el ámbito de la música y los medios.

Asimismo, la venezolana confesó que se encuentra enfocada en trabajar en su nuevo álbum.

