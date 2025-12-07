domingo 7  de  diciembre 2025
POLÉMICA

Condenan a Tekashi 6ix9ine a prisión por violar libertad supervisada

Tras conocer el veredicto, Tekashi 6ix9ine dijo a TMZ Hip Hop que no le preocupa el tiempo en la cárcel y lo dedicará a ponerse en forma

El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.

El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.

AFP/Marco Bertorello
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tekashi 6ix9ine vuelve a prisión tras violar los términos de libertad supervisada. Según informó la revista Variety, la Fiscalía solicitaba entre tres y nueve meses de prisión, pero finalmente fue sentenciado a cumplir el mínimo de semanas que el órgano pidió.

Daniel Hernández, nombre de pila del artista urbano, se declaró culpable del delito y deberá presentarse el 6 de enero en el Metropolitan Detention Center in Sunset Park, en Brooklyn, para cumplir su condena.

Lee además
El fotógrafo británico Martin Parr posa en el Hotel Bourg Tibourg de París, el 26 de septiembre de 2022.  
DUELO

Fallece a los 73 años el fotógrafo británico Martin Parr
Premio Editorial El Ataje 2025.
LETRAS

Premio Editorial El Ateje 2025 anuncia a sus galardonados

La pena se deriva del caso de crimen organizado en el que estuvo involucrado en 2018. Tekashi testificó contra la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods para quedar en libertad en 2020.

Sin embargo, el músico rompió en varias ocasiones la libertad supervisada de cinco años.

Reacción de Tekashi

Tras conocer el veredicto, Tekashi 6ix9ine dijo a TMZ Hip Hop que no le preocupa el tiempo en la cárcel.

“¡Estará recluido lejos de la locura y aprovechará el aislamiento para ponerse en forma!”, reseñó el portal, haciendo referencia a la declaración del rapero.

Igualmente, el portal aseveró que Tekashi considera que la condena es justa y que cree que podría ser enviado a una unidad de seguridad en el centro penitenciario.

Temas
Te puede interesar

Muere Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo, a los 99 años

Marc Anthony estrena "Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas"

Wroclaw, una ciudad para vivirla y disfrutarla

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro besa la bandera de Venezuela durante un mitin en Caracas el 1 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Maduro, entre el cerco de EEUU y el control de la inteligencia cubana

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
Política exterior

Trump revive la Doctrina Monroe para frenar avance de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental

 Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.
SEGURIDAD

EEUU endurece controles y anuncia "tarifa de aprehensión" de $5.000 a inmigrantes irregulares

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
Inmigración

USCIS crea unidad de investigación para detectar a extranjeros que representen "amenaza" para EEUU

Te puede interesar

Frank Lago, candidato republicano al escaño del Distrito 113 de Florida. 
ESCAÑO DE LA CÁMARA

Frank Lago quiere ser la voz en Tallahassee de los condominios contra la corrupción

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

Imagen referencial
INVESTIGACIÓN

Crimen atroz en Florida: adolescentes acusados de asesinar y quemar el cuerpo de una menor de 14 años

Familiares de un secuestrado se abrazan tras conocer pacto de liberación y cese de guerra.
MUNDO

El mensaje de paz de una madre israelí que padeció dos años el secuestro de sus hijos por Hamás

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
Política exterior

Trump revive la Doctrina Monroe para frenar avance de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental