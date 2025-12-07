Condenan a Tekashi 6ix9ine a prisión por violar libertad supervisada

MIAMI.- Tekashi 6ix9ine vuelve a prisión tras violar los términos de libertad supervisada. Según informó la revista Variety, la Fiscalía solicitaba entre tres y nueve meses de prisión, pero finalmente fue sentenciado a cumplir el mínimo de semanas que el órgano pidió.

Daniel Hernández, nombre de pila del artista urbano, se declaró culpable del delito y deberá presentarse el 6 de enero en el Metropolitan Detention Center in Sunset Park, en Brooklyn, para cumplir su condena.

La pena se deriva del caso de crimen organizado en el que estuvo involucrado en 2018. Tekashi testificó contra la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods para quedar en libertad en 2020.

Sin embargo, el músico rompió en varias ocasiones la libertad supervisada de cinco años.

Reacción de Tekashi

Tras conocer el veredicto, Tekashi 6ix9ine dijo a TMZ Hip Hop que no le preocupa el tiempo en la cárcel.

“¡Estará recluido lejos de la locura y aprovechará el aislamiento para ponerse en forma!”, reseñó el portal, haciendo referencia a la declaración del rapero.

Igualmente, el portal aseveró que Tekashi considera que la condena es justa y que cree que podría ser enviado a una unidad de seguridad en el centro penitenciario.