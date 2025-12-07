Premio Editorial El Ateje 2025 anuncia a sus galardonados

MIAMI.- La Editorial El Ateje anunció a los escritores reconocidos por su galardón anual Premio Editorial El Ateje 2025 , un reconocimiento a la trayectoria de personalidades de la cultura cubana del exilio .

Este año, las figuras de las letras que recibirán el honor son: Belkis Cuza Malé, Premio Ángel Cuadra de Poesía; Nicolás Abreu Felippe, Premio Carlos Victoria de Narrativa; Eddy Díaz Souza, Premio Pepe Escarpanter de Teatro

El Premio Editorial El Ateje 2025 será entregado el viernes 16 de enero del 2026 a las 8:00 p.m., durante el evento abierto al público Viernes de Tertulia, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33130.

La editorial

Fundada en Miami en el 2020, en medio de la desoladora pandemia Covid-19, la Editorial El Ateje tiene como misión fundamental la difusión y promoción de los valores artísticos de los cubanos en el exilio y como propósito esencial resaltar particularmente la labor de aquellos que han contribuido a enriquecer las artes cubanas fuera de la Isla.

El Premio Editorial El Ateje se reconoce la trayectoria de los creadores cubanos en las categorías Poesía, Narrativa y Teatro. Cada uno de los premios lleva el nombre de una personalidad del exilio:

Premio Ángel Cuadra de Poesía

Premio Carlos Victoria de Narrativa

Premio Pepe Escarpanter de Teatro

Cada categoría se adjudica a una personalidad haciéndosele entrega de una placa de reconocimiento.

Las razones que se tomarán en cuenta a la hora de seleccionar a los galardonados serán sustentadas sobre la base del aporte de los premiados a las artes a través de su obra y vigencia. El galardón solo se concederá a figuras vivas, residentes fuera de Cuba y que mantengan una condición de exiliados.