miércoles 17  de  junio 2026
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María Becerra sobre la maternidad: "No puedo tener bebés de manera natural"

En total, la intérprete ha atravesado cuatro pérdidas gestacionales que no solo le han afectado emocionalmente, también dejaron secuelas físicas

La cantautora argentina María Becerra.&nbsp;

La cantautora argentina María Becerra. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Entre 2023 y 2025, María Becerra estuvo cerca de cumplir uno de sus mayores sueños: ser mamá. Sin embargo, lo que comenzaba como un momento de felicidad y esperanza, se transformaba en una pesadilla que ponía en riesgo su vida.

En redes, la cantante argentina se sinceró al respecto, compartiendo su vulnerabilidad y congeniando con otras mujeres, que al igual que ella veían su sueño alejarse.

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En total, la intérprete ha atravesado cuatro pérdidas gestacionales que no solo le han afectado emocionalmente, también dejaron secuelas físicas.

Pérdidas

Durante una conversación con Latino Champs de Miami, La Nena de Argentina reflexionó sobre aquellos episodios y cómo hace frente a buscar otras alternativas para formar su familia.

"Se reventó una trompa y tuve una hemorragia. Fue la pérdida de cuatro embarazos", comentó la cantante al tiempo que explicó que la primera pérdida fue consecuencia de un embarazo ectópico, condición médica en la que el embrión se implanta fuera del útero, usualmente en la trompa de Falopio.

Posteriormente, la artista señaló que logró embarazarse dos veces más. Pero el final no fue el soñado. "Después fueron como dos abortos espontáneos. Yo no quería, pero simplemente pasó".

No obstante, tanto María Becerra como su novio, el cantante J Rei, la fe no estaba perdida. Llegó el cuarto embarazo, pero tampoco se logró.

"La última fue la que casi me mata. Perdí mis signos vitales, estaba convulsionando. El médico dijo: ‘Vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva'", recordó.

Esperanza

"No puedo tener bebés de manera natural. Ya me dijeron que no puedo, porque ponen en riesgo mi vida".

Si bien la concepción natural ya no es opción, la pareja continúa enfocada en tener una familia, evaluando las distintas opciones que actualmente existen.

"Estamos en 2026. Tenemos tecnología y dinero. Todos los tratamientos y el laboratorio. Podemos tener una familia, pero no de manera natural", insistió.

Pese a que la conversación le afecta, la intérprete manifestó que hablar de su condición ayuda a otras mujeres que pasan por lo mismo y no cuentan con la misma información o recursos.

"Es importante dar información porque muchas mujeres no saben que tienen un embarazo ectópico. Yo no conocía los síntomas. Pensaba que era un embarazo normal porque nunca había estado embarazada", concluyó.

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