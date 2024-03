María Clara Gracia: Un viaje por su carrera y reconocimientos en el periodismo colombiano

María Clara Gracia, es un placer hablar sobre su impresionante trayectoria en el periodismo de su país. Usted ha sido una figura prominente en los medios colombianos durante años. ¿Cómo empezó su carrera en el periodismo?

Mi carrera en el periodismo comenzó con mi pasión por comunicar y entender el mundo que nos rodea. Siempre tuve un profundo interés en las historias detrás de las noticias y en cómo estas afectan nuestras vidas. Comencé en la radio, donde descubrí mi amor por la narrativa y la conexión directa con la audiencia.

Usted ha sido reconocida con varios premios prestigiosos. En 1991, ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por “Mejor aporte original en radio”. ¿Qué significó para usted este reconocimiento?

Ganar el Premio Simón Bolívar fue un momento decisivo en mi carrera. Fue un reconocimiento no sólo a mi trabajo en un equipo fantástico, sino también el punto de partida para el nuevo estilo de presentar las noticias en radio, no sólo por combinar noticias puras y duras con música y notas de entretenimiento, sino por la emisión de la radio hablada en la frecuencia FM dedicada entonces sólo a las emisoras musicales; fue la innovación en el estilo de informar en radio y que muy pronto fue acogido y replicado. En ese momento, estábamos explorando cómo los espacios noticiosos podían adaptarse y prosperar en la frecuencia FM, algo impensable y desafiante. Hoy todos los noticieros radiales en Colombia se emiten por FM e internet.

