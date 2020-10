Mariaca Semprún: "Le rendí un muy buen tributo a La Lupe"

Mariaca Semprún habla con emoción sobre el álbum Soy puro teatro – Homenaje a La Lupe.

“Considero que le rendí un muy buen tributo a La Lupe porque la idea de este disco, más que imitarla o que llegar a ella, era homenajearla y que el fanático natural de ella se acercara de nuevo a su música con otra óptica, con otro sonido, un poco más actual, hacia mi voz y por eso incluye las canciones más emblemáticas de su carrera y un medley venezolano. Ella grabó un disco llamado La Lupe y su alma venezolana”, destaca.

Grabar un disco en homenaje a La Lupe era un sueño que tenía desde que estaba haciendo la obra Grabar un disco en homenaje a La Lupe era un sueño que tenía desde que estaba haciendo la obra

Mariaca Semprún La cantante y actriz venezolana Mariaca Semprún. CORTESÍA PRENSA Mariaca Semprún

Más allá de esperar con ansias la ceremonia del Latin Grammy, que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, Mariaca Semprún anhela regresar a los escenarios para darle vida a la intérprete de Si vuelves tú o Amor gitano.

“Ahora estoy enfocada en La Lupe, que se iba a estrenar como espectáculo en julio de este año, pero que no se concretó por la pandemia, así que lo que viene inmediatamente cuando esto se flexibilice es el espectáculo de La Lupe, la reina del desamor, lo que yo tenía en la mente. Ahora, con las nominaciones al [Latin] Grammy se repotencia todo porque a nivel de promoción nos ayuda muchísimo”, subraya.

Mariaca Semprún recuerda la génesis de este proyecto que hoy la acerca a ser la acreedora de dos gramófonos dorados.

“Grabar un disco en homenaje a La Lupe era un sueño que tenía desde que estaba haciendo la obra (…), pero fue hace tres años que me monté en esto y han sido muy intensos para poder lograr el trabajo. Invertí no solamente esfuerzo sino horas de revisión, de regrabar cosas que me gustaban y otras que no tanto y de editar. El proceso empezó en Venezuela y se terminó aquí”, refiere la cantante y actriz, residenciada en Miami.

Embed

Asimismo, Mariaca Semprún revela detalles del proceso de grabación.

“El grueso de la música lo grabé en los estudios Velvet de Caracas. Pedro Mauricio González fue el arreglista, el director de la banda. El resto se terminó en Miami y los invitados especiales del disco grabaron desde varias partes del mundo”, apunta.

Por otra parte, Mariaca Semprún analiza la dualidad cantante-actriz que ha alimentado desde sus inicios en el mundo artístico.

El canto y la actuación son carreras primas-hermanas, que se acompañan, se dan la mano y se potencian El canto y la actuación son carreras primas-hermanas, que se acompañan, se dan la mano y se potencian

Mariaca Semprún y Gaelica La cantante y actriz venezolana Mariaca Semprún con dos integrantes de la agrupación Gaélica. CORTESÍA PRENSA Mariaca Semprún

“Yo me considero actriz-cantante, cantante-actriz por eso pongo en mi bio de Instagram 'cantActriz' porque no hay una disciplina que se separe de la otra y no se tiene por qué separar porque son cosas que he logrado unir en mi carrera y quiero que sigan así, son carreras primas-hermanas, que se acompañan, se dan la mano y se potencian”.

Mariaca Semprún sostiene que sus ambiciones son las mismas que puede tener cualquier cantante y actriz: “Hacer personajes interesantes, hacer música que sea cercana a la gente, que la gente la quiera consumir, poder hacer conciertos, hacer giras. Deseo que cuando esto pase, pueda empezar una gira importante con [el disco de] La Lupe, no sólo teatral sino musical, con la banda. Mis aspiraciones van más allá de reconocimientos y premios, están concentradas en poder ejercer este oficio lo más que pueda hasta que yo sea viejita”.