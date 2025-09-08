Mariah Carey actuará en un escenario flotante en Brasil

Mariah Carey presenta un premio en el escenario durante la 66.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

BRASIL.- La cantante Mariah Carey actuará el próximo 17 de septiembre en un escenario flotante en el río Guamá, en Belém (Brasil), en plena selva amazónica para llamar la atención sobre la urgente necesidad de preservar la Amazonia en el festival Amazonia Live - Today and Always, promovido por Rock World.

El objetivo de la actuación es destacar la necesidad de preservar los bosques protegiendo a sus pueblos indígenas, fomentando la bioeconomía, restaurando las tierras degradadas y reforestando, contribuyendo así al desafío global de reducir las emisiones de carbono.

También es una oportunidad para mostrar la cultura local al mundo. Por este motivo, el espectáculo comenzará con cuatro generaciones de música de Pará: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos y Zaynara. Posteriormente, el 20 de septiembre, Ivete Sangalo actuará ante 46.000 personas en un concierto totalmente gratuito.

La ciudad de Belém será la encargada de acoger en noviembre la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). En este contexto, Amazônia Live producirá un especial televisivo con actuaciones de Mariah Carey y divas de Pará en un escenario flotante en el río Guamá, que se retransmitirá a nivel nacional en Brasil.

El movimiento contribuye a construir un legado para la selva y para las personas que viven en ella, apoyando proyectos en los que las comunidades locales son protagonistas y agentes de transformación.

A través de una convocatoria pública, Amazonia Live - Today and Always ha seleccionado seis organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en bioeconomía, pueblos de la selva y emprendimiento en la región metropolitana de Belém, concediéndoles una ayuda económica de dos millones de reales y asistencia técnica.

