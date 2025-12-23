martes 23  de  diciembre 2025
MÚSICA

Mariah Carey se mantiene en la cima con "All I Want for Christmas Is You"

La canción volvió al No. 1 del Hot 100 hace dos semanas, y como es común lidera por séptima temporada navideña

Mariah Carey presenta un premio en el escenario durante la 66.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Amy Sussman/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Como es tradición, Mariah Carey se apoderó de la temporada navideña con su éxito All I Want for Christmas Is You, canción que se mantiene por 21ª semana en el puesto No. 1 de la lista Billboard Hot 100. De esta manera, la Reina de la Navidad ha extendido su propio récord.

"Carey alcanza un hito sin precedentes al sumar 100 semanas en el No. 1 del Hot 100 a lo largo de su carrera, acumulando este logro con 19 canciones que llegaron a la cima, comenzando en 1990 con su primer éxito, Vision of Love. Rihanna ocupa el segundo lugar con 60 semanas en el No. 1, seguida por los Beatles (59) y Drake (56)", informa Billboard.

Récord

All I Want for Christmas Is You también aseguró otro récord registrando 78ª semana en el Hot 100.

La canción volvió al No. 1 del Hot 100 hace dos semanas, y como es común lidera por séptima temporada navideña.

El sencillo forma parte del álbum de 1994 Merry Christmas de Carey. "Con el crecimiento del streaming y la mayor prominencia de la música navideña en los playlists de los servicios de streaming, alcanzó el top 10 por primera vez en diciembre de 2017 y el top 5 en la temporada navideña de 2018. Finalmente llegó al No. 1 durante las fiestas de 2019 (por tres semanas), 2020 (dos semanas), 2021 (tres semanas), 2022 (cuatro semanas), 2023 (dos semanas) y 2024 (cuatro semanas). (Las canciones navideñas más antiguas son elegibles para aparecer en el chart cada temporada)", destaca Billboard.

Otros éxitos navideños que se posicionan esta temporada son Jingle Bell Rock de Bobby Helms, que ocupa el No. 2, y canciones de temporada de Nat “King” Cole y Kelly Clarkson también se abren paso en la lista.

