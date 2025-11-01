Mariah Carey protagoniza campaña navideña de Sephora

MIAMI.- La "Reina de la Navidad ", Mariah Carey, ha dado inicio a la temporada con su memorable grito de "It's time!" (¡Ya es hora!). Este año, la cantante y compositora se unió a la cadena de tiendas de belleza Sephora para su campaña festiva.

Gracias al rotundo éxito de su canción All I Want For Christmas Is You, ya es tradición que cada año, el primero de noviembre, Carey publique un video en el que se la ve 'descongelándose' y anunciando el comienzo de la Navidad.

En esta oportunidad, el video muestra a la intérprete subiendo a un trineo para sobrevolar un "paraíso invernal inspirado en Sephora". En el audiovisual también aparece el actor y comediante Billy Eichner en el papel de elfo travieso.

El video fue dirigido por Joseph Kahn, quien ha trabajado con Carey y Taylor Swift, además de dirigir sus propias películas, como Bodied. Se estrenó el sábado por la mañana en una publicación de Instagram conjunta entre Sephora y Mariah Carey. Además, se proyectó en la valla publicitaria de Sephora en Times Square.

Como parte de la campaña, una selección exclusiva de los productos de belleza favoritos de Carey, como el bálsamo labial Dior Lip Glow Butter y el perfume Valentino Donna Born In Roma, estará disponible para su compra en el sitio web Sephora a través de una sección destacada en la página principal.

Belleza navideña

La famosa cadena de cosméticos no es la única que recurre a grandes estrellas para su campaña navideña.

A principios de este mes, Charlotte Tilbury anunció su colaboración con la cantante Celine Dion. Las modelos Jourdan Dunn, Quenlin Blackwell y Bella Tilbury también participan en la campaña, en la que Dion interpreta su éxito I'm Alive.

Sephora no es ajena a colaborar con figuras de alto perfil, habiendo trabajado con artistas como Lady Gaga, Angel Reese, las Golden State Valkyries y las Rockettes durante el último año.