Mariah Carey rompe récord de reproducción en Spotify durante nochebuena

Mariah Carey canta durante su especial de Navidad "Mariah Carey's Magical Christmas Special", disponible el viernes en Apple TV+. AP/Apple TV

MIAMI.- Mariah Carey no le teme a ningún tema musical que se popularice, pues sabe que su éxito I All Want For Christmas Is You lidera las listas de reproducciones desde hace más de dos décadas.







Y aunque recientemente la canción de Brenda Lee, Rockin' Around The Christmas Tree, logró encabezar la lista Billboard Hot 100, por primera vez en 65 años de haberse lanzado, esta nochebuena Mariah volvió a demostrar que no por nada la llaman la Reina de la Navidad, pues durante la nochebuena su canción rompió el récord de transmisiones en Spotify.

I All Want For Christmas Is You fue transmitida 23.701.697 veces, logrando superarse sí misma. En 2022, la pieza musical obtuvo un total de 21.273.357 escuchas. Los números están lejos de sorprender a Mariah, aunque sí le asegura que la composición continúa siendo una de las canciones favoritas de la temporada mundialmente. En 2020, la pieza se transmitió más de 17,2 millones de veces en la víspera de Navidad; en 2021 rompió este récord. Según TMZ, la intérprete celebró el éxito de Lee este año y le envió un ramo de flores con una nota de felicitación. El tema de Branda se mantuvo durante una semana en la cima, y posteriormente Mariah la desplazó. Demanda contra la artista Actualmente, Mariah enfrenta una demanda por su clásico navideño. La querella fue introducida por Andy Stone y Troy Powers, quienes acusan a Carey de daños y perjuicios por un tema que tiene el mismo nombre que el de Mariah y fue lanzado en 1989. Los demandantes exigen que la cantante les pague, al menos, 20 millones de dólares. Según información revelada por TMZ, la demanda es similar a la que hace un año enfrentó la artista también por Stone, quien entonces alegó que la pista de Mariah era casi igual a la de su canción, acusándola de plagiarlo. El medio reseña que el tema de Stone se posicionó en las listas musicales, principalmente en la de Billboard en la temporada de 1993. Ahora, Stone y Powers aseveran que el tema de la intérprete de 54 años tiene similitudes sustanciales en el gancho lírico (parte de la canción que se repite en el coro o en un verso), la melodía y el espíritu del tema.

