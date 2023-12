Mariah Carey encara demanda por una de sus más famosas canciones

MIAMI.- Mariah Carey se ha caracterizado por alegrar la temporada decembrina con su éxito All I Want for Christmas Is You, canción que fue lanzada en 1994 pero que con los años se ha vuelto un himno universal para quienes celebran la navidad.

Sin embargo, no todo es felicidad en este momento para Mariah, pese a estar en su época favorita del año, se dio a conocer que la artista enfrenta una demanda por su clásico navideño.

La querella fue introducida por Andy Stone y Troy Powers, quienes acusan a Carey de daños y perjuicios por un tema que tiene el mismo nombre que el de Mariah y fue lanzado en 1989. Los demandantes exigen que la cantante les pague, al menos, 20 millones de dólares.

Detalles de la demanda

Según información revelada por TMZ, la demanda es similar a la que hace un año enfrentó la artista también por Stone, quien entonces alegó que la pista de Mariah era casi igual a la de su canción, acusándola de plagiarlo.

El medio reseña que el tema de Stone se posicionó en las listas musicales, principalmente en la de Billboard en la temporada de 1993.

Ahora, Stone y Powers aseveran que el tema de la intérprete de 54 años tiene similitudes sustanciales en el gancho lírico (parte de la canción que se repite en el coro o en un verso), la melodía y el espíritu del tema.

"(Mariah) obvió estas obras en la historia sobre el origen de la canción, como si esas obras fueran suyas", reza el documento al que TMZ tuvo acceso.

Hasta los momentos, Mariah no se ha manifestado al respecto.

Tour navideño

Recientemente, Mariah Carey anunció su gira Merry Christmas One And All Tour, el cual inicia el 15 de noviembre y culmina el 17 de diciembre en Nueva York.

Entre las ciudades que estará visitando se encuentran Highland, Los Ángeles, Denver, Kansas City, Toronto, Montreal, Detroit, Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Nueva York, Boston, Filadelfia, y Baltimore.



"¡Feliz de anunciar más fechas en mi Merry Christmas One And All Tour! Ven a celebrarlo conmigo Las entradas salen a la venta el viernes 3 de noviembre en LiveNation.com", escribió en sus redes sociales.