Maribel Guardia recuerda a su hijo a un mes de su muerte

La actriz agradeció a su hijo el haberle dado la dicha de ser su madre y de disfrutar cada segundo de su vida junto a ella. Sin embargo, reconoció que su ausencia no ha sido fácil, y destacó que cada día es una lección para aprender a vivir sin él.

“Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo”.

No obstante, aseveró que en momentos su mente se nubla y tiene la dura esperanza de hallarlo haciendo alguna de sus actividades favoritas. “A veces tengo la ilusión de que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez”.

Maribel Guardia concluyó su mensaje recordando su amor y elevando oraciones al cielo. “Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”.

Julián Figueroa, hijo del célebre cantante mexicano Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia, falleció en Ciudad de México a los 28 años. El actor y cantante fue hallado por su esposa inconsciente en su habitación, mientras su madre estaba en el teatro. La artista reseñó que al llegar la ambulancia el joven ya no tenía signos vitales.

