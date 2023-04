Madre de Jenni Rivera envía mensaje a Maribel Guardia

“Les abrazamos, sé lo que tú sientes Maribel porque lo sentí yo y lo he sentido todo el tiempo, y lo vas a sentir porque es muy duro perder un hijo", dice en el video de no más de ocho minutos de duración.

Asimismo, la madre de La Diva de la Banda señaló que para Maribel esta ausencia es más dura, pues Julián era su único hijo.

"Me da tanta tristeza, porque es su único hijo, porque yo al menos tenía más hijos en quien refugiarme, pero qué bueno que tiene a su nieto, es un dolor tan grande", señaló.

No obstante, doña Rosa también aprovechó la oportunidad para rechazar los comentarios de supuestos videntes que en redes sociales han tratado de lucrarse con la muerte de Julián diciendo que la habían predicho.

"Ella está con su dolor y luego que estén hablando y diciendo que el muchacho iba a tener un accidente, que iba a haber una muerte en la familia, eso nadie lo sabe, sólo Dios puede saber el momento y la hora. Ningún brujo puede saber nada", aseveró, y agregó que cuando Jenni murió a causa de un trágico accidente de avión, ella lidiaba con la misma situación.

Julián Figueroa

Julián Figueroa, hijo del célebre cantante mexicano Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia, falleció en Ciudad de México a los 28 años el 9 de abril. La noticia la dio a conocer su madre a través de un comunicado.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano”, dijo Guardia en su cuenta de Instagram.

El actor y cantante fue hallado inconsciente en su habitación, mientras su madre estaba en el teatro. La artista reseñó que al llegar la ambulancia el joven ya no tenía signos vitales.

Aunque han sido pocas las palabras que desde entonces la actriz ha dicho al respecto, Guardia pidió a sus seguidores mantener a Julián en sus oraciones.

“Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga, que los colme con la palma de su mano", expresó.

