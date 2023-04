Maribel Guardia revela dónde reposarán las cenizas de su hijo

"Hemos conversado, Marco y yo, que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá; un poquito, verdad, porque no me quiero desprender de todas. Pero tal vez un poquito porque Julián parte de su infancia la vivió en Juliantla (México), amaba los caballos y, obviamente, amaba a su papá; entonces es una posibilidad", dijo la actriz a medios de comunicación.

No obstante, señaló que aún no hay seguridad en ello y que continúan evaluando otras opciones. "Pero ya lo pensaremos".

Asimismo, Maribel también destacó lo difícil que fue regresar a las tablas tras vivir el fallecimiento de Julián.

"Para mí estar en el escenario fue muy duro, muy difícil, y a la vez muy emocionante de todo el cariño que recibí del público. Y bueno, no tengo con qué pagar todo el amor que el he recibido en las redes de gente que no conozco, que me ha compartido muerte de sus hijos, que han orado por Julián, que me han dado tanto, tanto, tanto amor que, sin duda, ha sido un aliciente en momentos tan, tan difíciles", manifestó.

Agregó que, pese a la complejidad del momento, sentirse acompañada por familiares, amigos y sus propios seguidores, ha sido un factor indispensable para mantener la fortaleza.

"Son momentos muy difíciles. Tener amigos en ese momento, el apoyo de gente, compañeras artistas que me apoyaron tanto y me dieron tanto amor, y del público que no conozco".

