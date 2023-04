Maribel Guardia pide oración tras la muerte de su hijo

"No aterrizaba ayer, todavía, pero hoy que llegaron las flores, la verdad es que la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente. Yo no me lo esperaba, la verdad, que tanta gente me mandara tantas cosas tan lindas y me dijeran cosas tan lindas, lo agradezco", dijo este martes la artista costarricense-mexicana.

"Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor", agregó entre lágrimas.

Asimismo, Maribel Guardia aprovechó la oportunidad para desearle a todos los padres salud a sus hijos y -así- evitar este tipo de muerte trágica.

"Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga, que los colme con la palma de su mano", expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hoy Día (@hoydia)

El 10 de abril Maribel Guardia informó en sus redes sociales que su hijo, Julián Figueroa, había fallecido a los 27 años producto de un infarto.

"Estimados amigos: siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular", escribió la artista de 63 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mαяiєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

FUENTE: REDACCIÓN