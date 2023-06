Mariela Bagnato revela las tendencias de maquillaje

“Aunque este verano los colores vibrantes prometen ser los protagonistas, también prima la tendencia de volver a lo natural. Con esto me refiero a no utilizar un maquillaje excesivo, sino a que podamos complementar y resaltar las facciones de nuestro rostro por medio del maquillaje”, dijo la influencer argentina radicada en Miami.

Un verano para brillar

Combinando la naturalidad y los looks de maquillaje llamativos y coloridos, esta temporada impulsa el protagonismo en la zona de los ojos y los labios. Y, por supuesto, el cuidado de la piel seguirá siendo la tendencia más importante del momento. En este sentido, los productos de cuidado facial seguirán utilizándose como base, al igual que los BB cream [blemish balm o bálsamo para manchas], bronceadores con color, y productos ligeros que aporten luminosidad.

“La clave para lograr pieles más radiantes es tener productos con fórmulas que contengan ingredientes hidratantes”, recomendó la empresaria, quien brilló como una de las maquilladoras latinas que recientemente compartió con Selena Gómez los avances de la línea Rare Beauty, liderada por la popular cantante estadounidense.

“Las artistas como Selena siguen marcando tendencia, y en el mercado latino tenemos grandes referentes como Rosalía, que nos propone un look fresco, con una piel natural en la que resaltan sus labios como el centro de atención. Por otra parte, Karol G sigue proponiendo muchos estilos de maquillaje. Ella comenzó con un look muy colorido y acentuado, y en los últimos años ha apostado por un maquillaje más natural y acentuado en los tonos rojizos y pasteles para combinar con su colorida cabellera. Finalmente, Tini promueve un estilo muy natural de piel, pero sigue marcando tendencia con sus delineados al estilo cat eye [ojo de gato] y labios súper brillantes, logrando un maquillaje clásico, pero a la vez fresco y divertido”, expuso.

Otra de las modas que continuarán promoviéndose para lucir una piel hidratada y luminosa, es el uso del bronceador en crema, ya que es un producto que brinda un resultado natural. Y, en cuanto a técnicas, otra de las grandes tendencias es la de conseguir un efecto lifting [levantador] con el maquillaje. Resultado que se alcanza aplicando los productos en sentido ascendente para “elevar” los rasgos.

Lo que debes saber

Invitándonos a concebir el maquillaje como un modo de expresión y de sentir, Mariela Bagnato expuso que en un momento en el que las tendencias evolucionan con tanta rapidez, vale la pena diversificar y personalizar las propuestas de maquillaje que vemos en redes sociales, en las que ahora destacan las sombras metálicas, holográficas, y los delineadores de colores.

“Hoy en día no nos guiamos exclusivamente por las tendencias, sino por lo que queremos expresar o sentir cuando nos maquillamos. Personalmente, me encanta ver cómo ya no nos aferramos a sólo un estilo de maquillaje, sino que nos permitimos cambiar el look dependiendo de nuestro estado de ánimo y la ocasión. O de si vemos algún estilo que nos llamó la atención, queremos probarlo y divertirnos experimentando”, dijo la afamada maquilladora de celebridades.

“El maquillaje ya trascendió géneros y edades, y en este sentido la industria ha evolucionado muchísimo. Los consumidores nos hemos vuelto más exigentes en cuanto a los ingredientes de los productos que consumimos, y eso nos ayuda a todos a contribuir un poco más con el medioambiente. En lo personal, mi marca MBeauty es vegana y libre de crueldad animal, y busca destacar la belleza natural, ya que -a mi juicio- el maquillaje es un complemento para resaltar lo que más nos gusta de nosotros, y no necesariamente es una herramienta para ‘cambiar o transformar’ nuestras expresiones”.

Mariela Bagnato no sólo es reconocida como maquilladora, sino también por sus clases magistrales y por los consejos de belleza que comparte a través de sus artículos para importantes revistas y blogs. Además, de forma frecuente realiza segmentos de belleza en televisión, crea contenido para redes sociales, trabaja con marcas internacionales, y se posiciona como empresaria.

“Creo que a lo largo del camino es muy importante observar las diferentes posibilidades que se nos presentan, tratar de ser flexibles, y explorar nuevas oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo”, aconsejó.

Si desea saber más de Mariela Bagnato, visite su perfil en Instagram @marielabagnato @mbeauty o visita el sitio web www.mbeauty.shop