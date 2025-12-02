Marjorie de Sousa desata rumores de compromiso al lucir anillo con diamante

MIAMI.- Marjorie de Sousa podría haber dado el "sí quiero", luego de que la actriz y modelo venezolana se dejara ver en redes sociales luciendo un imponente anillo de diamante en el dedo anular de su mano izquierda, símbolo que tradicionalmente es utilizado para evidenciar un compromiso .

El hecho ocurrió el fin de semana, cuando compartió una fotografía tomando la mano de su actual pareja, el empresario Vicente Uribe.

Más allá del romántico retrato, lo que llamó la atención fue el diamante que la madre de Mathías lucía en su mano. Además, compartió la imagen con la canción Baby love y un emoji de corazón rosa.

Romance

El romance entre De Souda y Uribe inició en 2020, y fue el publicista de la Chica Polar quien confirmó la relación a People en Español. "Es todo un caballero. Ellos están muy bien", dijo entonces el manager.

Aunque ambos han mantenido el noviazgo lejos de la prensa y las redes sociales, ella ha dejado ver que el empresario y su hijo comparten y mantienen una buena relación.

Uribe es un empresario de la gastronomía y mantiene una organización que brinda alimentos a personas en estado de vulnerabilidad.