Marjorie De Sousa y Matías cantan "El burrito sabanero"

Remontándose a 1972 cuando el venezolano Hugo Blanco se inspiró en la época navideña para componer El burrito sabanero, un tema que después se convertiría en uno de los grandes clásicos de los villancicos en el mundo, Marjorie De Sousa decidió grabar su propia versión, porque se siente identificada con el cuatro, uno de los principales instrumentos de la música tradicional venezolana que acompañan esta hermosa canción que, además, remonta a Marjorie a su niñez y a esa época de celebración en su país natal, indicó De Sousa a través de un comunicado.

Marjorie De Sousa no imaginaba que con este proyecto vendría un regalo inesperado que, además de expresar un mensaje de amor, conjuga la esencia y las tradiciones de Venezuela con la cultura de México, país natal de Matías y donde ahora residen.

En uno de esos días de grabación en el estudio, el pequeño empezó a cantar la canción que su madre estaba ensayando. Matías sorprendió porque ya se sabía la canción y, de esa manera, se adueñó del tema.

La versión de El burrito sabanero en las voces de Marjorie De Sousa y Matías ya se puede escuchar en las plataformas digitales.

Desde el nacimiento de Matías hace tres años, sus padres han estado inmersos en una batalla en los tribunales por obtener la patria potestad del menor.

Luego de que saliera a la luz a inicios de octubre que De Sousa había logrado la custodia, la venezolana que recibió las llaves de la ciudad californiana de Ontario, evitó ofrecer detalles y se limitó a decir que solo deseaba el bienestar de los suyos.

"Llega un momento en que te cansas de explicar lo mismo tantas veces. Si tú me pones en una balanza qué quiero en mi vida: quiero la felicidad de mi hijo y de mi familia y es lo que he logrado hasta ahora. No me importa lo que digan", declaró Marjorie De Sousa en el programa Al rojo vivo, de Telemundo.

Asimismo, De Sousa, quien este año debutó como empresaria afirmó con una agencia de modelaje de la cual es cofundadora, dijo que prefiere mantenerse al margen de los comentarios o críticas que recibe a través de las redes sociales.

"Ya no leo nada y que cada quien lleve su saco de piedras en la espalda. Mientras más tú digas cosas, más eso habla de ti y más se llena tu saco entonces, ya yo no veo nada", aseguró.

Por su parte, Julián Gil indicó que en su momento hablará con mayor detalles acerca del tema, pero acotó que el proceso fue un arrebatamiento de la patria potestad.

"La voy a leer, tiene más de 240 páginas, y ya hablaré al respecto, pero sí es firme y sí perdí la patria potestad. No la perdí, me la arrebataron, me la robaron o como le quieran decir", expresó el actor.