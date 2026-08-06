viernes 7  de  agosto 2026
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Barcelona cancela amistoso en Marruecos tras entrada masiva de migrantes en Ceuta

El Barcelona, que no detalló a cuál rival iba a enfrentar en el duelo, aseguró que "no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido"

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

Josep LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El FC Barcelona informó este jueves que no disputará un amistoso en Tánger el 15 de agosto, debido a la "incertidumbre" por la inédita entrada masiva de migrantes desde Marruecos al enclave español de Ceuta hace una semana.

El territorio español de 84.000 habitantes, situado en el norte de África, recibió 72.000 migrantes en los últimos días de julio, según cifras oficiales españolas, con al menos 78 muertos.

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"Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido", anunció el conjunto catalán en un breve comunicado.

El Barça no detalló el rival que iba a enfrentar en la ciudad marroquí.

Las escenas de los miles de migrantes en Ceuta conmocionaron a España y provocaron un desencuentro con algunos otros países de la Unión Europea que respaldan una línea más dura frente a la inmigración irregular.

Marruecos no reconoce la soberanía española sobre esa región ni sobre el otro enclave norteafricano español, Melilla, y reclama ambos territorios desde que obtuvo la independencia en 1956.

Boca anuncia fichaje de Valencia

El internacional ecuatoriano Enner Valencia será jugador de Boca Juniors, anunció el jueves el popular club argentino, que espera para el viernes el arribo a Buenos Aires del experimentado delantero.

"Superman" Valencia, de 36 años, que jugó los Mundiales de Brasil 2014, Catar 2022 y Norteamérica 2026 con la Tricolor, intentará devolverle el poder de fuego en ataque a Boca.

"Enner Valencia llegará mañana (viernes) por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca", anunció el Xeneize en sus redes sociales.

Boca ha sufrido por la falta de poder ofensivo.

La situación se agravó por la baja del paraguayo Adam Bareiro, lesionado, y por la ida del veterano atacante uruguayo Edinson Cavani, desvinculado luego de varios problemas físicos a mediados de año.

Surgido en Emelec, Valencia luego pasó por los ingleses West Ham United y Everton, los mexicanos Pachuca y Tigres, Fenerbahce de Turquía e Inter de Porto Alegre.

Viene de jugar en el Pachuca, del que se liberó hace pocas semanas.

Valencia disputó 109 encuentros con la selección ecuatoriana, de la que es su máximo goleador histórico con 49 tantos anotados, aunque se fue en blanco en Norteamérica 2026, donde Ecuador llegó hasta dieciseisavos de final.

La idea de Boca es sumarlo de inmediato a su plantel que la semana próxima deberá encarar los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el Deportivo Recoleta paraguayo, además del torneo Clausura local y la Copa Argentina.

FUENTE: AFP

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