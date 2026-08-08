Espionaje de Marruecos a Pedro Sánchez: ¿una causa de la inacción ante la crisis de migrantes en Ceuta?

MIAMI .- A casi una semana del masivo ingreso de migrantes magrebíes a Ceuta , desde Marruecos , la ciudad autónoma de España busca superar el aluvión migratorio, entre el retorno paulatino de al menos 50,000 de las más de 60,000 personas, además de los fallecidos.

Pero la intempestiva afluencia, catalogada como una de las más grandes en los últimos años, generó una crisis migratoria de dos días y levantado una ola de críticas e interrogantes que interpelan al gobierno de Pedro Sánchez , según el presidente del Partido Popular en EEUU, Juan José Núñez.

Sánchez debe una explicación al país, que aún no se recupera del efecto de los incendios, a los que sigue expuesto, emplaza.

Una de las hipótesis es la existencia de supuestas operaciones de espionaje de Rabat, a través del potente sistema Pegasus, contra el presidente de gobierno español, envuelto en varios escándalos de corrupción en los últimos tiempos, y que explicaría un “giro” en su política exterior iniciado en 2022.

“Hay información de que a través del hackeo de los teléfonos de Pedro Sánchez o de ministros o de gente de su entorno, incluso de su propia mujer (Begoña Gómez) consiguieron información muy delicada, lo que en algún momento se tendrá que demostrar”, apunta el político y economista español.

En su opinión, esto explicaría “muchas de las acciones que el gobierno español está haciendo a favor de Marruecos y en perjuicio de España”.

Ola de migrantes sin precedentes

Entre los días 30 y 31 de julio pasado, olas de migrantes cruzaron a nado y por tierra el paso fronterizo entre Marruecos y Ceuta, separados por ocho kilómetros en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar, en el norte de África, sin que ninguna fuerza militar española las contuviera.

Aunque en 2021 ocurrió un episodio similar, la reciente incursión desde Marruecos no estuvo precedida por tensiones diplomáticas como en aquella ocasión y que finalizaron cuando España apoyó al gobierno marroquí en su posición sobre Sáhara Occidental.

La relación es “excelente”, afirmaron los dos gobiernos en diciembre, según se informó.

El número de magrebíes que atravesó la frontera alcanzó el 70% de la población de Marruecos de cerca de 80,000, en un reinado encabezado por el monarca Mohamed VI, quien el jueves 30 festejaba sus 27 años en el trono con una veintena de cañonazos en su honor.

Previo al ingreso a Ceuta, el mensaje virtual “pásalo” por plataformas y redes y que se hizo viral convocó a cruzar a los miles de jóvenes y adolescentes en Castillejos, municipio marroquí muy cercano a la ciudad española, indicaron medios.

Ante esto, el presidente del gobierno español ha mantenido un cauteloso silencio ante Marruecos, que responsabilizó en su primera declaración a las mafias y a las redes de estar detrás de la “desinformación”.

Se espera que Sánchez, en medio de duras críticas en lo interno, comparezca por petición del PP ante el Congreso para que explique su política migratoria y los riesgos para España por la suspensión temporal del Acuerdo Schengen por parte de países de la Unión Europea que pausa la libre circulación, un efecto colateral de la crisis planteada.

Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos hacia Ceuta, en el norte de África el 30 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba a punto de llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Dudas sobre Pedro Sánchez

“¿Cómo el gobierno de Sánchez no va a saber que un flujo de 60,000 mil personas se está acercando a las fronteras con España?”, señala el dirigente del PP, al referirse a las miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes y niños, que desbordaron las costas.

Sostiene que hubo una visible y sospechosa “falta de observación y vigilancia” del gobierno español.

“Existen medios tecnológicos, satelitales y de información mediante los cuales es posible saber que miles y miles de personas se acercan a la frontera con España, pero ¿qué es lo que ha pasado? No se utilizaron o a lo mejor quitaron muchos de estos medios para hacer esta prevención. Y hubo una falta de reacción del gobierno muy grande también”, afirma Núñez.

El conocedor de Ceuta —donde prestó su servicio militar durante nueve meses, según dice— asegura que hay contingentes de militares prestos para la seguridad de las fronteras, por lo que era innecesario esperar la llegada de más desde la península ibérica. Pero no actuaron.

“Todos esos militares tenían la orden de no hacer nada, de no salir de sus cuarteles a proteger y asegurar la seguridad de la frontera; no podían hacer nada porque no tenían la orden del gobierno de España ni de la ministra de Defensa para contenerlos. Una negligencia total”, señala.

Cueta advirtió al Ejecutivo

Núñez quiere dejar claro que el gobierno autónomo de Ceuta, que está liderado por el PP, solicitó en la mañana del 31 de julio la declaración de emergencia nacional a Sánchez para que el Ejército reforzara las fronteras y garantizara la protección de ciudadanos y comercios en las calles.

“Había que parar esta avalancha, y el gobierno de Pedro Sánchez dijo que no, no lo quería hacer y puso una excusa ridícula al alegar que el tema migratorio no era uno de los puntos prioritarios en los que hay que declarar la seguridad nacional. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cuando todas las imágenes empezaron a circular por todo el mundo y cuando países de la Unión Europea como Francia e Italia pusieron sobre la mesa la cancelación del Acuerdo Schengen fue cuando el gobierno sacó al Ejército y activó otros medios”.

La única decisión concreta del Ejecutivo hasta el lunes pasado fue destituir, “con efecto inmediato” y sin proceso previo, a la funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), responsable de las alertas, quien además se encontraba disfrutando sus vacaciones.

La razón fue que distribuyó la comunicación oficial que hizo constar el ingreso de 49,000 migrantes a Ceuta ese viernes 31 de julio y que fue revelada por los periodistas en su derecho a informar, según reportaron medios, que advirtieron que en Moncloa no es habitual prescindir de un funcionario de la manera como lo hicieron.

España y los inmigrantes

Núñez no descarta que en la crisis migratoria que afectó a Ceuta haya incidido el “efecto llamada” de Sánchez en la migración que desembocó en las solicitudes de regularización masiva de más de 1.1 millones extranjeros, en un cuestionado proceso que culminó el 30 de junio pasado.

“Esto puede haber desbordado esta situación y ocasionado que casi cientos de miles de personas de Marruecos, sobre todo hombres que no llegan con familias, que lo están pasando mal, y un pequeño porcentaje de mujeres y de niños, hayan entrado a Ceuta”.

Apunta, además, que también las mafias de trata de personas que operan en Marruecos se pudieron haber aprovechado de esta situación.

“Las mafias han dicho a los jóvenes en Marruecos que si entran en España van a conseguir comida, trabajo, los va a trasladar a la península y a dar dinero y oportunidades, y actúan con bastante impunidad del gobierno de Rabat”, asegura al mencionar las imágenes difundidas por redes que mostraron inmigrantes llevados en camiones de la policía de Marruecos a las cercanías de la frontera.

Sin embargo, el dirigente del PP destaca por encima de cualquier hipótesis la “inacción” del presidente del gobierno español en temas relacionados con Marruecos.

Sospecha de espionaje de Marruecos

“Parece que Marruecos ha estado chantajeando al gobierno español, porque no se entiende que de repente Sánchez, de la noche a la mañana, modifique la postura que tradicionalmente España ha tenido con el Sáhara Occidental, sin consultarlo con el Congreso de los Diputados que es donde reside la soberanía de todos los españoles”, subraya. “No se entienden otras muchas decisiones aleatorias que está tomando”.

“No se entiende que Sánchez le esté dando cientos y cientos de millones de euros a Marruecos para la protección de las carreteras, para mejorar su sistema policial, cuando en España precisamente hay falta de medios. No se entiende que el gobierno de Sánchez esté desmantelando los sistemas de control antidroga de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el sur de España, cerca del Estrecho Gibraltar y cerca de Ceuta y de Marruecos. No se entiende que, sabiendo el problema con la inmigración en Ceuta y en Melilla, cada vez retira más medios de contención para evitar que pase lo que ha pasado”.

Y añade: “Pedro Sánchez está poniendo a España al borde de los caballos, favoreciendo a Marruecos. ¿Qué información tiene el gobierno marroquí? No lo sabemos, pero desde luego la actitud de Pedro Sánchez con la displicencia que está tratando este caso de migrantes y con Marruecos es altamente sospechosa”.

“Yo creo que, con tiempo, igual que pasó con José Luis Rodríguez Zapatero del que solo sabíamos algo con el tema de Venezuela y ahora está saliendo la luz, va a ocurrir lo mismo con Pedro Sánchez. Con el tiempo lo vamos a saber”, advierte el político español.

FUENTE: Entrevista a Juan José Núñez, presidente del PP en EEUU