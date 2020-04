Marta Sánchez reúne a cien celebridades en canción benéfica

"Fue como una inspiración divina, como si millones de corazones me estuvieran susurrando al oído. Sentí realmente que todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, todos somos un mismo corazón", cuenta Marta.

A lo que añade: "Al principio no pensé que fuese a ser capaz de grabarla desde casa, no tenía medios técnicos, y la he cantado a través de un móvil, sin micrófono. Componer y producir un tema a distancia con mi pianista Adrián Solla, cada uno confinado, sin estudio ni mis músicos... En cualquier momento de mi carrera hubiese sido impensable. Pero en los momentos que la vida te reta, es cuando sale nuestra fortaleza. Si hiciéramos todo lo que somos capaces de hacer, alucinaríamos con nosotros mismos".

La letra, para la que contó con la ayuda de Carlos Toro (letrista de muchos éxitos de Marta Sánchez, entre ellos "Desesperada", "De mujer a mujer" o "Amor Perdido", así como de "Resistiré", de El Dúo Dinámico), refleja los difíciles momentos que estamos viviendo.

Se trata de un potente mensaje de amor y esperanza, que también habla de miedos, silencio y dolor, pero "nada impedirá que dibujemos en el cielo un mismo corazón". Versos como "las ventanas se vuelven diamantes entre tanta oscuridad" reflejan la gran solidaridad, entrega y empatía de la sociedad española, ahora más unida y más fuerte que nunca.

Más de cien reconocidas celebridades se han sumado participando en el videoclip con vídeos caseros grabados durante el confinamiento, desde sus móviles, todos ellos compartiendo su corazón: Ainhoa Arteta, Alba Díaz, Alejandra Prat, Álvaro Soler, Ana Mena, Ana Torroja, Anne Igartiburu, Arantxa del Sol, Bebe, Belinda, Boris Izaguirre, Carla Hinojosa, Carla Pereyra, Carlos Baute, Carlos Latre, Carmen Posadas, Cayetana Guillén-Cuervo, Chenoa, Coti, Cristina Castaño, David Bisbal, David Bustamante, David de María, Diana Navarro, Edurne, Elsa Anka, Eugenia Osborne, Eva de Dominici, Gisela, Irene Villa, Iván Sánchez, Jon Kortajarena, José Mercé, José Toledo, Juan Magán, Juan Peña, La Terremoto, Lali Expósito, Laura Sánchez, Lorena Gómez, Lucía Jiménez, Luján Argüelles, Lydia Bosch, Madame de Rosa, Manu Tenorio, Mar Saura, María José Suárez, María Villalón, Marta Hazas, Mónica Naranjo, Nacho Cano, Nieves Álvarez, Nuria Roca, Pablo Motos, Pastora Soler, Patricia Conde, Paula Echevarría, Paula Ordovás, Poty, Rafa Cano, Raquel Meroño, Remedios Cervantes, Rosa López, Ruth Lorenzo, Sandra Ibarra, Sofía Ellar, Sole Giménez, Soraya, Terelu Campos, Tony Aguilar, Valeria Mazza, Vanesa Martín, Vanesa Romero, Vicky Larraz o Vicky Martín Berrocal, entre otros.