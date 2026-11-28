MIAMI.- Yolanda Capote Uz, conocida en el mundo digital como Analogías de Lola, es una creadora de contenido cubana que ha construido una comunidad de seguidores a través de publicaciones que combinan reflexiones personales, mensajes motivacionales, afirmaciones y videos conversacionales. Con una presencia destacada en TikTok, donde supera los 800.000 seguidores, también mantiene actividad en otras plataformas digitales, espacios que utiliza para compartir experiencias y conectar directamente con su audiencia.

Su contenido se caracteriza por abordar situaciones de la vida cotidiana, las relaciones personales, la convivencia y los desafíos de comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

LETRAS La FIL arranca con llamado de Gioconda Belli a que "los hombres lean a mujeres"

MÁS ALLÁ DEL LIKE Nio Reportando un Crimen, la voz que convirtió la denuncia en una red de alerta

En sus publicaciones suele ofrecer consejos y puntos de vista sobre temas que generan conversación entre los cubanos, especialmente quienes viven fuera de la isla. Además, realiza transmisiones en vivo varias veces por semana para interactuar con sus seguidores y responder a sus inquietudes.

Más allá de su faceta como comunicadora digital, Capote Uz también ha demostrado interés por las iniciativas solidarias dentro de la comunidad cubana de Miami. En 2024, utilizó sus redes para ayudar a una madre cubana que perdió sus pertenencias en un incendio, coordinando la entrega de donaciones y artículos de primera necesidad. Asimismo, es emprendedora y propietaria de Lola Zahab Jewelry, una marca de joyería que complementa su actividad en el mundo digital.

Para conocer más sobre el contenido de Yolanda Capote Uz, visite su perfil en Instagram @analogias_de_lola