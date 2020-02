Más de 1.300 quejas sobre show de Shakira y JLo en el Super Bowl

Algunas de las quejas, que fueron enviadas a CNN por funcionarios de la FCC y obtenidas por primera vez por WFAA, provienen de padres que sienten que sus hijos estaban expuestos a un "programa pornográfico". Otros adultos pensaron que el espacio fomentó el tráfico sexual.

Y algunas personas estaban molestas porque no se dieron advertencias públicas antes del espectáculo, lo que un espectador dijo que era menos un acto musical que una "actuación de club de striptease con clasificación X".

Estas son solo algunas de las quejas:

No es apropiado para niños.

Muchos padres se quedaron furiosos después de ver el programa con sus hijos. Casi la mitad de las 1.300 quejas mencionaron que el espectáculo de medio tiempo fue inapropiado, especialmente para los niños.

"La actuación de Jennifer López en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fue extremadamente explícita y completamente inaceptable para un evento en el que las familias, incluidos los niños, están viendo", dijo un espectador de Utah. "Tuve que enviar a mis hijos fuera de la habitación para que no estuvieran expuestos a algo que no deberían haber visto".

"Mi familia estaba muy emocionada de ver el Super Bowl esta noche", se quejó un espectador de Washington. "Sin embargo, no estaba preparada para explicarle a mi hija de 11 años por qué Jennifer Lopez estaba vestida tan escasamente o por qué seguía agarrándose la entrepierna. Mi hija me preguntaba si se sentía enferma por tener tanta piel".

"El programa de medio tiempo fue de naturaleza muy sexual. Nunca había visto tantas poses sexuales fuera de las revistas porno", dijo un espectador de Nueva York. También se quejaron de "meneo sexy de la lengua" y "sacudidas del trasero".

"¿Qué les estás enseñando a las chicas jóvenes?" dijo un espectador de Wisconsin. "¿Bailar medio desnudo para excitar a los hombres y luego reclamar #MeToo por acoso? ¿Está bien ser un ser sexual y sacudir tu trasero desnudo y exponer tu entrepierna y bailar en un poste frente al mundo?"

El movimiento #MeToo (y el tráfico sexual)

Muchas quejas mencionaron el movimiento #MeToo y el tráfico sexual.

"En nuestro país ha habido un impulso por los derechos de las mujeres y más oportunidades junto con el movimiento Yo también, lo cual es algo bueno", dijo un espectador de Ohio. "Esto nos lleva de vuelta a donde las mujeres obtienen su valor de su sexualidad, no de su cerebro / personalidad, y no lo aprecio en una transmisión familiar".

"Este no es un entretenimiento familiar apropiado como lo anuncia el Super Bowl. ¡Fue terrible! Y luego hacer que las niñas se unan al espectáculo", dijo un espectador de Kentucky. "No es de extrañar que haya tráfico sexual cuando llamas a este entretenimiento familiar. ¿Y dónde están las mujeres Me Too? ¿No ves la hipocresía?"

"Jlo agarró su entrepierna y bailó en una barra de striptease", dijo un espectador de Pensilvania. "¡Los disfraces apenas estaban allí! Con todo lo que sucede ahora con el movimiento Me Too, esto no es algo que debería haber estado en el horario estelar de la televisión".

"Ayer se exhibió un espectáculo desagradable durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y me asqueó la idea de que esto se transmitiera a tantos hogares en Estados Unidos y posiblemente en todo el mundo", dijo un espectador de Oregon sobre el programa, transmitido por Fox. "Vender sexo parece ser el trabajo hoy en día, a pesar del tráfico de personas y el movimiento Me Too. Vergüenza para Fox".

Muchas de las quejas incluyeron amenazas de boicotear a Pepsi, patrocinante del show, y ni siquiera solo Pepsi. La gente dijo que planeaban boicotear también el Super Bowl, sus espectáculos de medio tiempo e incluso toda la NFL.

El Super Bowl LIV promedió 102 millones de espectadores en varios canales y canales de transmisión, según Fox. Estas personas representan menos del mil por ciento de los televidentes.