Masiel Moreira: "Seguiré luchando por una mejor calidad de vida para todos"

“Desde que vivía en Cuba sentía pasión por el área de la salud. Tras radicarme en Miami tuve que trabajar en diversos oficios, pero el más importante fue cuidar a personas de la tercera edad mientras estudiaba. Siempre sentí un apego por los ancianos, y a raíz de esto se forjó parte de mi pasión por brindar ayuda a quienes más lo necesitan”, dijo Moreira a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Por su labor altruista, fue reconocida por el exalcalde Tomás Regalado con el decreto del 21 de agosto de 2017 como “El día de Masiel Moreira”.

Servicio a la comunidad

Impulsando anualmente programas de apoyo como ferias de salud, repartición de útiles escolares y de comida para más de 500 familias de bajos ingresos, mamografías gratuitas, entrega de pavos en Thanksgiving y de juguetes en Navidad, la Clínica del pueblo también ha adquirido gran notoriedad en el sur de la Florida por el programa Free Care Friday, a través del cual ofrece cada viernes exámenes y consultas gratuitas en sus clínicas a un promedio de 200 pacientes.

“De niña padecí de hemoglobina baja, y esa fue una preocupación constante toda mi vida de inmigrante. Época en la que con mucho esfuerzo adquirí un seguro médico que me permitió tratarme y aprender a conocer cómo funcionaba el sistema”, dijo Moreira, quien estudió Administración de Empresas y Asistente Médico.

“Nunca dejé de prepararme hasta que pude cumplir mi sueño de abrir mi primer centro de salud. La verdad es que todo se me dio sin pensarlo. Llevaba mucho tiempo trabajando en una clínica, y me avisaron que se había desocupado una oficina médica. Fui a verla y enseguida me proyecté sentada ahí recibiendo personas. Tuve la visión, y solita me lancé a la aventura asesorada por amigos médicos y gente que siempre me apoyo”, recordó.

Su misión

Moreira llegó a EEUU con apenas 18 años reclamada por su padre, quien vivía en California y falleció a causa de un infarto masivo tres meses después de la llegada de su hija.

“Él era la única persona que yo tenía en este país. Así es que luego decidí trasladarme a Miami a casa de unas amistades y tratar de recomenzar”.

Graduada como técnico especialista en Ortopedia, en Cuba, nunca abandonó su amor por el servicio público en el área de la salud. Fue así que, tras años de esfuerzo, en2006 creó Medical Consulting Center, centro especializado en medicina preventiva y terapia física para las familias de bajos recursos. Actualmente cuenta con cinco centros.

“La Clínica del Pueblo empezó en 2013, luego de sentir y vivir en carne propia la necesidad de la gente, su dolor y su desesperación. Quería hacer algo más grande por las personas, por eso también comenzamos a implementar todos los programas de asistencia a las familias más necesitadas”, dijo.

“Ayudamos a casi 10 mil personas por año, a parte de las campañas de apoyo que realizamos anualmente. Y quiero destacar que ninguno de nuestros programas se financia con fondos privados, ni con dinero del gobierno, sino que del mismo dinero que recibimos, destinamos un presupuesto para socorrer a los más vulnerables. Esta es mi misión: lograr que todos tengamos derecho a una mejor calidad de vida”, finalizó.

Masiel Moreira ha sido nominada al premio Mujer del Año en el campo de la medicina, que será otorgado durante el evento Tributo a la Mujer Hispana, en Houston, el próximo 10 de marzo.

Para más información sobre La clínica del pueblo, visite www.communityhealthcenterofmiami.org.