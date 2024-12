Masters of the Craft reconoce el talento culinario en Marriott

Also American, de Geovanna Bueno.

Geovanna Bueno, Gustavo N. Busquets, Yandery Crispin posan con sus premios tras vencer Masters of the Craft.

La brasileña Geovanna Bueno, el colombiano Gustavo N. Busquets, y la dominicana Yandery Crispin fueron los ganadores de Masters of the Craft, la competencia anual que destaca el desempeño de quienes deleitan el paladar de los huéspedes de la cadena hotelera.

Con el maíz como ingrediente principal, Geovanna Bueno, del W São Paulo, se impuso a los otros concursantes con el platillo Also American, que simboliza la conexión entre Brasil y el resto de Latinoamérica a través del lenguaje universal de la gastronomía. Inspirada en cómo Brasil, al no hablar español, a veces parece un primo lejano en la región, fusionó maíz con moqueca, un platillo típico brasileño. Su creación incluye maíz cortado en costillas, bañado en salsa de moqueca (un plato típico de la región de Bahía) y decorado con maíz farofa (harina de maíz).

Empleando la flor de calabaza en su creación, Gustavo N. Busquets, del Grand Cayman Marriott Resort, dejó huella en la categoría de postres con su Pumpkin Blossom Chinampa, un tempura dulce de flor de calabaza rellena de pera y albaricoque, acompañado de crema inglesa de calabaza y naranja, y nata montada. Una creación delicada y llena de sabor.

Yanderi Crispin, de The Westin Puntacana Resort & Club, destacó en mixología con su cóctel Remembranza, inspirado en sus raíces y en los recuerdos que impulsan el éxito futuro. La bebida combina notas amaderadas y caramelizadas del whisky, el dulzor amargo del Aperol, jugo de piña fresca y un jarabe de hongo shitake, que aporta un toque aromático y refrescante.

"Significa un logro más en lo profesional y lo personal, porque aporta a todo lo que he hecho hasta ahora. Es un antes y un después para mí. Me siento bastante orgullosa de representar a mi país cada vez que salgo. Se trata de transmitir mi arte, que puedan probar lo que hago, que conozcan mi historia en una copa. El cóctel que preparé, Remembranza, está inspirado en tiempos pasados, en los recuerdos", dijo Yanderi Crispin a DIARIO LAS AMÉRICAS luego de recibir el premio al mejor cóctel.

Para Crispin, quien ya había competido fuera de su país, la clave de un buen cóctel radica en el balance.

"La clave está en el balance entre el destilado, el licor y los insumos. El destilado no puede sobrepasar de 45 grados y el licor no puede sobrepasar de 15. Todo cóctel si lleva sumo, tiene que llevar algo cítrico, algo dulce o refrescante. Y la fruta que se use debe estar en temporada", explicó la mixóloga.

El jurado en la gran final estuvo integrado por reconocidos expertos como Abel Hernández, Guy Santoro Salvatore y Lula Martín del Campo en gastronomía; Alejandro Lechuga, Francisco Vázquez y Fernanda Cárdenas, en repostería, e Israel Barón, Daniel Ortega y James Grant, en mixología, quienes evaluaron cada propuesta bajo criterios de técnica, creatividad y sabor, resaltando el talento y la innovación de los participantes.

Los concursantes sorprendieron con sus creaciones, explicando a detalle los ingredientes seleccionados y la historia que inspiró cada preparación. Contando con 30 minutos para preparar platillos, 45 minutos para postres y siete minutos para cócteles, demostraron su talento y habilidades para fusionar creatividad y trabajo bajo presión.

La competencia inició en menor escala en apenas tres hoteles en Norteamérica, pero entendieron que era necesario expandirla en busca de estrellas de la cocina, repostería y mixología, contó Thomas Rebler, vicepresidente de Food & Beverage de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica.

“Es importante darles a nuestros talentos la plataforma para mostrarse. Creo que Masters of the Craft es nuestra manera de construir nuestras estrellas y celebrarlas. Quisiéramos que se quedarán con nosotros, aunque pueden volverse famosos e irse”, dijo Rebler, un apasionado de la cocina que ha trabajado para la cadena en otros continentes.

“Soy cocinero. Cuando tenía 5 años supe que quería cocinar. Crecí en Austria y allá se estila que para realizar ese trabajo no se estudia en la escuela, sino en un hotel o restaurante. Así que a los 15 empecé en la cocina y fui escalando”, agregó el ejecutivo radicado en el sur de Florida.

Masters of the Craft regresó a la capital mexicana en su edición 2024 luego de celebrarse en Bogotá el año anterior.