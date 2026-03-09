lunes 9  de  marzo 2026
JUSTICIA

Productora Live Nation llega a acuerdo en caso antimonopolio

El anuncio se produce pocos días después del inicio de un juicio antimonopolio contra Live Nation en Nueva York

Imagen referencial de un concierto.&nbsp;

Imagen referencial de un concierto. 

Cortesía/Pixabay

WASHINGTON.- Live Nation llegó este lunes a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en el caso federal antimonopolio presentado contra el gigante del entretenimiento estadounidense, informó un alto funcionario del Departamento de Justicia.

El anuncio se produce pocos días después del inicio de un juicio antimonopolio contra Live Nation en Nueva York.

Acusaciones

El caso se inició durante el mandato de Joe Biden, cuando el Departamento de Justicia acusó a Live Nation de controlar prácticamente todo el negocio de los espectáculos en vivo en Estados Unidos.

La multinacional con sede en California organizó en 2025 más de 55.000 eventos en el mundo, que atrajeron a 159 millones de espectadores. Además de la promoción de los shows, posee una participación en 460 salas de espectáculos y controla desde 2010 al líder mundial de la venta de entradas, Ticketmaster.

Nueva York y otros estados que formaban parte de la demanda contra Live Nation rechazaron sumarse al acuerdo y afirmaron que sus acciones legales continuarían.

FUENTE: AFP

