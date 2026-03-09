lunes 9  de  marzo 2026
DUELO

Nueva York despide al legendario Willie Colón con misa abierta al público

La Catedral de San Patricio, en el corazón de Manhattan, es el escenario de una misa solemne en la que familiares, fanáticos y colega dirán adiós al músico

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

EFE / Ulises Ruiz Basurto / ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La ciudad de Nueva York se prepara para dar el último adiós a Willie Colón, el icónico trombonista y arquitecto de la salsa urbana, quien falleció el 21 de febrero a los 75 años. Colón falleció el 21 de febrero luego de estar hospitalizado por complicaciones respiratorias.

Tras una emotiva jornada de velatorio realizada el domingo en White Plains, donde cientos de seguidores se reunieron entre fotografías y guardias de honor policiales para honrar la memoria del músico, los actos fúnebres culminarán este lunes con una ceremonia religiosa de gran envergadura.

La emblemática Catedral de San Patricio, en el corazón de Manhattan, es el escenario de una misa solemne que inició a las 9:30 a.m. para que familiares, colegas de la industria y fanáticos rindan un tributo final al Malo del Bronx, reportó Telemundo.

Mientras que la ceremonia en el templo será abierta a quienes deseen acompañar el féretro, la familia ha decidido que el entierro se realice de manera estrictamente privada para preservar la intimidad en el momento del descanso final del músico.

Arquitecto de la salsa

Nacido en el Bronx en 1950, de padres puertorriqueños, William Anthony Colón Román irrumpió en la escena musical a los 17 años con una propuesta que desafiaba la elegancia de las grandes orquestas de la época.

Como trombonista, compositor y productor, se convirtió en una de las figuras representativas del histórico sello Fania Records.

Su trayectoria se consolidó a través de legendarias colaboraciones que transformaron la salsa para siempre. Junto a Héctor Lavoe, formó un binomio inseparable que definió la "salsa brava", mezclando el folclore rural de la isla con el sonido industrial del trombón en álbumes emblemáticos como Cosa Nuestra.

Años más tarde, su colaboración con Rubén Blades dio a luz a uno de los álbumes más importantes de la música en América Latina. En 1978, Siembra se convirtió en el disco más vendido de salsa, introduciendo himnos de conciencia política como Pedro Navaja y Plástico.

Además de su faceta como intérprete y productor de leyendas como Celia Cruz, Colón destacó como un influyente activista político y defensor de los derechos civiles de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Su capacidad para fusionar el jazz, el rock y los ritmos afrocaribeños le otorgó un sonido universal que fue reconocido con el Grammy a la Excelencia Musical.

