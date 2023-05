"May the 4th be with you": Fanáticos festejan el Star Wars Day

El origen del Día de Star Wars (Star Wars Day) se remonta a un juego de palabras: May the force be with you (que la fuerza te acompañe), la icónica frase con la que los Jedis eluden al momento de iniciar una misión desde la primera película Star Wars IV: A New Hope, de 1977, con la fecha: May the fourth be with you (que el 4 de mayo te acompañe).