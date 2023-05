Maylin Legañoa: "Ser madre es una bendición"

“Todo el mundo me decía: ‘Qué rico, vas a tener otro niño. Los hermanitos, para que se acompañen; pero tienes que tener cuidado porque el más grande se va a poner celoso’. Y eso es algo que tenía pendiente, ver cómo le hago para que él no sienta esa distancia, esa sobre atención al bebé”, admitió.

No obstante, sus estrategias para que Marcel, el hijo mayor, no se sienta en un segundo plano, están dando resultado: “Lo hemos llevado bastante bien, porque le hemos dado participación, cada vez que viene del day care, se lava las manos, le da un besito al hermano y le dice: ‘Hola, Milan, ya llegué’. Entonces, si voy a cambiarle un pamper, le digo: ‘Marce, alcánzame un pamper, por favor’. O cuando él me ve dándole la leche, viene y le da un besito en la cabeza, o le toca los deditos de los pies. Él se ha adaptado bastante bien”.

“Cuando ya se tiene una primera experiencia, no es que se tome a la ligera, pero hay rutinas que conoces y dominas un poquito. Lo que más difícil está siendo son las noches. Milan es muy glotón, toma leche cada dos horas aproximadamente”, aseguró Legañoa, que suma varios años en el equipo de noticias de Telemundo 51, en funciones de reportera desde las calles, y como presentadora en el estudio.

Su esposo, padre de Marcel y Milan, le ayuda en las labores. También su madre es un apoyo esencial en estos primeros meses de vida de Milan. “Con Marcel fue igual, tuve la ayuda de mi mamá y de mi padrastro”, recordó. “Y la ayuda de mi esposo esta vez ha sido primordial. Es el que más tiempo está al lado mío, las madrugadas las compartimos. Creo que ha sido más fácil”.

Sobre el apoyo de su madre, Legañoa señaló en una ocasión anterior, cuando esperaba el nacimiento de Marcel, que “el ejemplo de madre lo tengo en ella hasta el sol de hoy. Cada experiencia es única, pero la ayuda de la madre es más que necesaria”.

La bendición de crear vida

“Ser madre es una bendición: engendrar a esa criatura, traerla al mundo, darle de comer, darle cuidados, es una bendición inmensa. Y obviamente me siento bendecida no solo porque tuve un hijo, sino que ya es mi segunda vez”, declaró la periodista.

Como sumó, los hijos “son personitas que dependen de ti mil por ciento. Al darle ese abrigo, ese respaldo, esa protección, sientes que estás arropando al mundo, porque esa persona depende de ti para todo”.

No todo es cambiar pañales y darle la leche a sus horas; también hay espacio para la diversión. Según contó, es un proceso que disfruta mucho: “Marcel está en una etapa en la que me río mucho con él. Hace maldades, travesuras. Las cosas que Milan está haciendo él las ve como algo chistoso, desde un gas hasta abrir los ojos, todo es un chiste para él. Los disfruto mucho a los dos, la verdad”.

Vale destacar que, como explicó cuando se preparaba para ser madre de Marcel, prefiere cuando los niños pueden jugar en el patio, correr al aire libre y desarrollar su creatividad con múltiples recursos educativos, en vez de darle un teléfono la mayor parte del tiempo.

“Siempre quise ser madre, siempre amé ser madre. Ser madre de ellos dos ha sido lo más grande que me pudo haber pasado en la vida”, añadió.

Trabajo y maternidad

Maylin Legañoa es una madre entregada que aprovecha cada segundo con sus hermosos hijos. No obstante, su vocación periodística está presente en todo momento, de manera que incluso en los días de descanso se mantiene al tanto del acontecer y busca nuevas ideas para pulir su trabajo.

“Tengo una amiga que, justo en los días de parto, cuando yo compartía algunas noticias en mis redes sociales, me decía: ‘¿Tú puedes dejar de trabajar, por favor, y concentrarte en traer al mundo a esa criatura’? Pero hay cosas que son inevitables, por más que uno esté concentrado en el bebé, estás viendo las noticias, compartes información”, confesó la periodista.

Subrayó también el hecho de que su labor como reportera local la acerca mucho a la comunidad. “De alguna manera esos televidentes, esos seguidores, son parte ineludible de tu familia, porque tú les estás dando participación compartiendo fotos y videos, y también comentando y hablando con ellos”, explicó al respecto.

En septiembre, Maylin regresa a sus labores habituales en Telemundo 51. “Ganas de regresar siempre voy a tener. Ahora disfruto estar a tiempo completo con el bebé y con Marcel también”, detalló Legañoa, quien aprovecha este tiempo “para pensar en nuevos proyectos, nuevos estilos de redacción, viendo cosas diferentes en la pantalla, que podría aplicar cuando vaya a hacer un reportaje”.

Si bien pasa una temporada alejada de la estación de noticias del canal 51, no se ha separado de muchos televidentes que la siguen en redes sociales o que se encuentran con ella en las calles de Miami.

"Creo que ese contacto con el televidente es como una droga, es adrenalina, uno la necesita, sobre todo cuando uno ama y disfruta esta profesión", reconoció.

Como planteó, “lo poco que he salido a la calle en este mes siempre me he encontrado con personas que me dicen: ‘Yo decía ¿dónde estará metida Maylin?’ Pero se siente bien, se tiene un sabor muy bueno, que la comunidad, los televidentes, la gente en redes sociales te espere, quiera verte en pantalla, quiera estar al tanto de la noticia de la manera en que tú la das, en la manera en que la compartes. Y así también me lo han hecho saber los compañeros de trabajo”.

Por eso, resumió, “creo que el regreso va a ser placentero, más allá de dejar al niño al cuidado de otra persona, de no poder estar a tiempo completo, de ajustarnos a los horarios que vengan”.