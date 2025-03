Meghan Markle confiesa que la familia ahora usa el apellido Sussex

MIAMI.- Meghan Markle estrenó With Love, Meghan; una producción de Netflix con la que la duquesa de Sussex busca compartir con sus seguidores consejos sobre estilo de vida que aplica normalmente en la dinámica familiar de su hogar en Montecito, California.

Durante la conversación que ambas mantuvieron surgieron curiosidades de Kaling sobre las marcas que componen el guardarropas de Meghan y cuál es su comida chatarra favorita, un momento en el que ella admitió sin vergüenza que era Jack in the Box.

Ante la confesión, Mindy respondió: “No creo que nadie en el mundo piense que Meghan Markle haya comido Jack in the Box”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

El comentario abrió paso a una sorpresiva declaración de Meghan sobre su apellido y el apellido que sus hijos ahora llevan: "Es muy gracioso que sigan llamando diciendo 'Meghan Markle'. Sabes, ahora soy Sussex", aclaró.

"Al nacer mis hijos pensé hijos pensé: 'Ahora comparto mi nombre con mis hijos. Y eso se siente tan... No sabía lo significativo que sería para mí, pero tiene un valor muy especial ahora, porque es el nombre de mi familia, el nombre que llevamos todos", explicó la actriz de Suits.

La revelación ha sorprendido a muchos seguidores y desertores de la pareja real. En redes sociales, algunos apoyan a la duquesa mientras otros cuestionan la decisión luego de que ella y el príncipe Harry decidieran alejarse de la familia real británica y concedieran entrevistas y publicaran libros en las que exponían intimidades sobre la institución.

Cambio de perspectiva

En una entrevista que concedió a People, Markle explicó que la razón por la que su familia ahora se enorgullece del apellido está vinculada al significado del mismo y el legado de sus hijos.

"Es nuestro nombre compartido como familia, y creo que no me había dado cuenta de lo significativo que sería hasta que tuvimos hijos. Me encanta que Archie, Lili, Harry y yo tengamos este nombre juntos. Significa mucho para mí", admitió.

En 2018, la difunta reina Isabel II concedió al príncipe Harry y Meghan Markle el título de Duques de Sussex como regalo de bodas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Con la llegada de sus herederos, los pequeños fueron llamados Archie Harrison Mountbatten-Windsor y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Sin embargo, con el ascenso de Carlos III al trono, a los pequeños se les concedieron los títulos de Príncipe y Princesa de Sussex.

Lo que aún sigue siendo un hecho es que Meghan y Harry quieren proteger la identidad de los niños, razón por la que no aparecen en la docuserie.

En agosto de 2024, una fuente cercana dijo a Us Weekly que la pareja quiere que proteger la seguridad de los niños.

“Creo que todos los padres quieren compartir a sus hijos con el mundo, pero simplemente no pueden. Los hijos de William, por ejemplo, tienen mucha más seguridad, aunque sean reconocibles. Y lo mismo no se aplica a los hijos de Meghan y Harry. Saben que el mundo quiere verlos, pero yo esperaría que vivan vidas más discretas hasta que eso se resuelva, si es que alguna vez lo hace”.