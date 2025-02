Meghan Markle recrea estilo deportivo de la princesa Diana

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

MIAMI.- La princesa Diana no solo destacó por su disposición de servir a los necesitados, también fue ícono de moda. Por ello, diversas celebridades se han inspirado en su estilo con prendas y accesorios que recreen algunos de sus looks; y por supuesto, las esposas de sus hijos no están exentas a esto.