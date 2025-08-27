Meghan Markle se sincera sobre vida en la realeza

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

MIAMI.- En la segunda temporada de With Love, Meghan, de Netflix , Meghan Markle ofreció una mirada íntima a los primeros momentos de su historia de amor con el príncipe Harry y reflexionó sobre cómo fue su vida dentro de la realeza .

La duquesa se sinceró sobre cómo las estrictas normas reales, incluso detalles tan pequeños como la obligación de usar pantimedias color nude, la hacían sentir inauténtica y limitada en su expresión personal.

En la serie, Meghan rememoró su tercera cita con Harry en un campamento de cinco días en Botswana. Fue allí donde él le dijo por primera vez: “te amo”, mientras compartían experiencias cotidianas en plena naturaleza, desde cocinar hasta sorprenderse con la fauna local. Estos recuerdos reflejan un lado íntimo y vulnerable de la pareja, lejos de los reflectores y la vida pública.

El relato muestra cómo, incluso dentro de un entorno tan rígido y protocolario como la realeza, surgieron momentos de conexión auténtica y cercanía emocional. Meghan Markle enfatiza que estos recuerdos y vivencias fortalecieron su relación y le permitieron reconectar con su verdadera identidad.

Este contraste entre la vida protocolaria que vivió y la libertad que ahora disfruta resalta la importancia de la autenticidad y el bienestar emocional. Meghan demuestra que su verdadero renacer llegó al priorizar su identidad y su familia sobre las imposiciones de un entorno que alguna vez definió su vida.

With Love, Meghan

With Love, Meghan, es una serie en Netflix que combina elementos de reality, entrevistas y narrativa personal. Meghan comparte anécdotas de su vida diaria, sus viajes, su estilo de vida, y sus reflexiones sobre la familia y la maternidad.

La serie tiene un enfoque íntimo y cercano, mostrando a Meghan tal como es fuera de los actos protocolarios.

La segunda temporada explora los momentos clave de su relación con Harry, incluyendo su tercera cita en Botswana, su aventura de campamento y los primeros gestos de cariño entre ellos. También se muestran escenas con sus hijos y momentos cotidianos que reflejan su rol como madre y esposa en un entorno más privado y natural.