Taylor Swift y Travis Kelce rompen récord en Instagram con anuncio de compromiso

MIAMI.- Taylor Swift y Travis Kelce no solo conquistaron el corazón de sus fans con la noticia de su compromiso , sino que también hicieron historia en las redes sociales, esto luego de que el anuncio que compartieron en Instagram rompiera récords de interacción, consolidándose como una de las publicaciones más virales de la plataforma.

En tan solo una hora, la publicación superó los 14 millones de me gusta, además de alcanzar más de un millón de reposts en menos de seis horas, cifras que establecieron un nuevo estándar de engagement en la red social.

De acuerdo con reportes de Meta, se trata del post más exitoso en la historia de Instagram, superando marcas que anteriormente pertenecían a íconos como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y hasta el famoso huevo de Instagram.

El anuncio fue tan inesperado como emotivo, con una foto de ambos y un pie de foto ingenioso: “Your English teacher and your gym teacher are getting married” (Tu profesora de inglés y tu entrenador se casan), la pareja logró combinar humor, ternura y cercanía, provocando una reacción masiva de sus seguidores alrededor del mundo.

El fenómeno no tardó en trasladarse a otras redes sociales, donde hashtags como #TaylorAndTravis, #Engaged y #SwiftiesCelebrate dominaron las tendencias globales en X y TikTok.

Historia de amor

La relación entre Swift y Kelce comenzó en julio de 2023, cuando él asistió a un concierto de la gira The Eras Tour. Tras varios intercambios públicos y un creciente interés mediático, hicieron oficial su romance en septiembre de ese mismo año.

Desde entonces, han compartido momentos virales, como un beso en el campo tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVIII, y menciones románticas en los conciertos de Taylor.