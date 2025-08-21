jueves 21  de  agosto 2025
Príncipe William no se reconcilia con Harry por la desconfianza hacia Meghan Markle

William mantiene una postura de cautela, preocupado por que un acercamiento precipitado pueda generar más controversias

En esta foto de archivo tomada el 10 de julio de 2018, de izquierda a derecha: Meghan Markle, los príncipes Harry y William y la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se paran en el balcón del Palacio de Buckingham para ver un sobrevuelo militar.

AFP/Tolga Akmen

AFP/Tolga Akmen
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La tensión entre los hermanos de la familia real británica, el príncipe William y el príncipe Harry, continúa siendo un tema de gran interés para los medios y el público. Recientemente se ha revelado la razón principal por la cual el heredero al trono se niega a reconciliarse con su hermano: la desconfianza hacia Meghan Markle.

Expertos en la realeza, como la analista Hilary Fordwich, han señalado que esta desconfianza hacia Meghan no es nueva y se ha convertido en un factor determinante que impide una verdadera reconciliación entre los hermanos.

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.
Según Fordwich, existe un temor constante de que cualquier conversación o encuentro familiar pueda filtrarse a los medios o incluso utilizarse en proyectos comerciales, lo cual genera una gran preocupación en la familia real.

Meghan, principal obstáculo

Por su parte, la reconocida biógrafa real Ingrid Seward ha coincidido en que Meghan Markle es el principal obstáculo para que la familia acepte una reconciliación.

Seward ha afirmado que durante su tiempo dentro de la monarquía, la duquesa generó tensiones importantes, incluso entre el rey Carlos III y sus hijos. Por ello, la posibilidad de que Meghan regrese a la vida pública o familiar es vista como un riesgo que podría dañar la imagen de la monarquía ante sus súbditos y seguidores.

A pesar de que el príncipe Harry ha hecho esfuerzos para tender puentes y ha intentado evitar conflictos coordinando sus apariciones públicas para no coincidir con actos oficiales del rey Carlos III y el príncipe William, la voluntad de reconciliarse por parte de William aún no se ha concretado.

El hijo mayor del príncipe Carlos mantiene una postura de cautela, preocupado por que un acercamiento precipitado pueda generar más controversias o afectar la estabilidad interna de la familia real.

