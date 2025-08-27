miércoles 27  de  agosto 2025
Chris Martin aborda infidelidad durante concierto de Coldplay

Chris Martin hacía referencia a lo ocurrido hace unos días, durante un concierto en Inglaterra en el que advertía al público que la cámara

Chris Martin de Coldplay se presenta en una parada de la gira mundial Music of the Spheres de la banda en el Estadio Allegiant el 6 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada.

Chris Martin de Coldplay se presenta en una parada de la gira mundial Music of the Spheres de la banda en el Estadio Allegiant el 6 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada. 

AFP/Ethan Miller/ Vía Getty Images

MIAMI.- El concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, el 16 de julio, dejó un sonado momento que pronto se viralizó. Y es que, durante el evento, una cámara captó en directo al CEO de Astronomer, Andy Byron, abrazando cariñosamente a Kristin Cabot, la directora de recursos humanos de la empresa, destapando así la infidelidad de ambos hacia sus respectivos cónyuges. Ahora, Chris Martin, cantante de la popular banda, ha abordado el incidente.

El artista hacía referencia a lo ocurrido hace unos días, durante un concierto en Inglaterra en el que advertía jocosamente al público que la cámara presente en el estadio: "nunca será ni ha sido nunca una 'kiss cam'", según señala TMZ.

"Esto se llama jumbotron, y lo hemos hecho durante mucho, mucho tiempo. Elegimos a personas para saludarlas. Y a veces se convierten en un escándalo internacional, claro. Pero la mayoría de las veces solo intentamos saludar a algunas personas, ¡eso es todo!", añadió Martin.

Este no es el primer guiño a lo ocurrido que hace el cantante, pues ya el 19 de julio en Camp Randall Stadium en Madison, Wisconsin, Martin llamaba la atención de los asistentes, señalando que podían ser grabados. "Nos gustaría saludar a algunos de vosotros de entre el público. Para ello, vamos a utilizar nuestras cámaras y mostrar a algunos de vosotros en la pantalla gigante. Así que, por favor, si aún no se han maquillado, hacedlo ahora", expresaba, despertando un coro de vítores y risas.

Cabe recordar que el escándalo ya ha repercutido en la vida de los afectados y es que, tanto Byron como Cabot dimitieron de sus cargos en Astronomer. "Astronomer está comprometida con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación", reza el comunicado de la empresa, tal y como recoge The Hollywood Reporter. "Se espera que nuestros líderes establezcan el estándar tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente ese estándar no se ha cumplido. Andy Byron ha presentado su dimisión y la junta directiva la ha aceptado", expone.

FUENTE: Europa Press

