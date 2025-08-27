Príncipe Harry y Lilibeth sorprenden a Meghan Markle con inesperado regalo

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, durante su visita a Cartagena de Indias, Colombia.

MIAMI.- Meghan Markle ha recibido un conmovedor regalo de parte de su esposo, el príncipe Harry . A través de Instagram, la duquesa de Sussex compartió un video en el que muestra un obsequio sorpresa que el hijo de Diana y el rey Carlos III le hizo en complicidad con Archie y Lilibeth.

En el audiovisual se puede ver a Meghan acercándose a la cocina del hogar que posee en Montecito, California. Junto a la isla yace un retrato en blanco y negro enmarcado de gran tamaño y con una cinta blanca que lo decora.

Se trata de una fotografía de Meghan junto a su perro Guy.

La princesa Lilibeth, de cuatro años, aparece en el breve audiovisual emocionada por el detalle de su padre. Incluso, la hija menor de los duques se acerca al cuadro y estampa un tierno beso junto a la imagen de Guy, quien falleció en enero.

"Sorpresa matutina de mi esposo", escribió Meghan con un emoji con lágrimas en los ojos.

El video estuvo acompañado de la canción My Guy, de Mary Wells. El perro fue adoptado en 2015 por la entonces actriz, quien lo rescató de un refugio de sacrificio en Kentucky.

El regalo de Harry coincidió con la celebración del Día Internacional del Perro y con el estreno de la segunda temporada de la serie de estilo de vida, With Love, Meghan, en Netflix.